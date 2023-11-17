

القاهرة ـ ناهد إمام



قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي «إننا نحتاج من كل مصري بالخارج أن يشارك بإيجابية ويدلي بصوته في العملية الانتخابية لرسم مستقبل وطنه، لأننا نحيا في محيط مليء بالتحديات والأزمات والكوارث، علاوة على الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وأزمة الطاقة».



جاء ذلك في لقاء وزيرة الهجرة بعدد كبير من رموز الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، خلال حفل عشاء أقامه السفير طارق المليجي قنصل عام مصر لدى الرياض، في دار السكن المصري بمناسبة زيارة السفيرة سها جندي، للمملكة، محطتها الأولى في جولتها الخارجية التي تجريها حاليا لحث الجاليات المصرية بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة.



وطالبت الوزيرة المتواجدين في اللقاء بتشجيع جميع المصريين المقيمين بالمملكة في محيطهم على النزول للتصويت، مذكرة بأن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت انتخابات المصريين بالخارج أيام الإجازات الرسمية، لمشاركة الجميع وبكثافة، وهي أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.



وأشادت الوزيرة بالڤيديوهات التي قام عدد من أعضاء الجالية المصرية بتصويرها لتشجيع المصريين في المملكة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي لاقت رواجا داخل المملكة وخارجها من المقررين في مصر وحول العالم، خاصة أن هذه الڤيديوهات تتميز بأنها قصيرة وموجزة ورسالتها مباشرة وواضحة.



وأوضحت انه تم تشكيل غرفة عمليات بوزارة الهجرة لمتابعة سير العملية الانتخابية، ومن المقرر أن يتم تفعيلها قبل الانتخابات بأسبوع للرد على استفسارات المصريين بالخارج، مؤكدة أن الوزارة ستكون على تواصل دائم مع المصريين بالخارج في حينها.



وأوضحت أن لدينا 138 لجنة اقتراع خارج مصر، وانه سيتم العمل على تذليل أي عقبات تخص البعد عن مقار اللجان الانتخابية، مضيفة «نحن لدينا مؤسسات مصرية بالخارج من الممكن أن تساعد في ذلك، ونحاول دراسة مقترحات خارج الصندوق لوصول اللجان إلى جميع التجمعات بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية».



وشددت الوزيرة على أن استراتيجية وزارة الهجرة وأولويتها القصوى تقوم بالأساس على استدامة التواصل مع المصريين في الخارج، قائلة «من المهم جدا أن يشعر المصري بأن وطنه يقف بجانبه ويسانده في أي وقت وأي مكان ولذلك أطلقت مبادرة «ساعة مع الوزيرة» التي تهدف إلى التحدث مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال الڤيديوكونفرانس والتعرف عليهم للاستماع لهم ولأفكارهم، وحتى الآن أجرينا لقاءات مع جاليات مصرية في 63 دولة وجار اجراء لقاءات قارية للتعرف على المزيد».



وأشارت إلى الاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج في دعم الدولة المصرية من خلال قاعدة بيانات تجمع كل تخصصاتهم، وفي هذا الصدد، لفتت إلى تدشين الوزارة استمارة إلكترونية خاصة بالتعاون مع وزارة الصحة للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج خاصة أنهم أصحاب خبرات كبيرة.



وأشارت إلى أن وزارة الهجرة لديها نحو 14 مليون سفير في جميع التخصصات المهنية والعلمية في مختلف دول العالم، وأنه من المهم أن يتم توظيف خبراتهم في دعم تطور الدولة المصرية كل في تخصصه لقيادة المشروعات التنموية في الوطن، وهذا جزء من التواصل والربط بالوطن الذي تعمل عليه وزارة الهجرة مع أبناء مصر حول العالم.



وذكرت وزيرة الهجرة خلال اللقاء أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تم تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بمناطق الصراع، وتم التعامل من خلالها في أزمات زلزال تركيا وسورية وإعصار ليبيا والمغرب والصراع المسلح في السودان وروسيا وأوكرانيا وغزة حاليا، كما تم حل أزمة الطلاب المصريين العائدين من هذه الدول وإلحاقهم بالجامعات المصرية.