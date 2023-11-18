أدان البيت الأبيض تأييد إيلون ماسك، لما وصفها بنظرية المؤامرة "البشعة المعادية للسامية"، في حين أوقفت شركات أميركية كبرى إعلاناتها مؤقتا على منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها.

فقد أبدى ماسك يوم الأربعاء تأييده لمنشور على منصة إكس بين فيه أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض، قائلا إن المستخدم الذي أشار إلى نظرية "الاستبدال الكبير" كان يقول "الحقيقة الفعلية".

ترى النظرية أن اليهود واليساريين يعكفون على تنفيذ عملية استبدال عرقي وثقافي للسكان البيض بمهاجرين غير بيض، الأمر الذي سيؤدي إلى "إبادة البيض".

واتهم البيت الأبيض ماسك "بالترويج البغيض للكراهية العنصرية والمعادية للسامية" التي "تتعارض مع قيمنا الأساسية كأمريكيين".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بيتس "من غير المقبول تكرار الكذبة البشعة... بعد شهر من اليوم الأكثر دموية للشعب اليهودي منذ المحرقة"، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر على الكيان الصهيوني.

وقالت شركات أمس الجمعة إنها أوقفت إعلاناتها مؤقتا على إكس.

ورفض ممثلون عن ماسك وإكس أمس مرة أخرى التعليق على منشوره.