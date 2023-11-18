تمديد استقبال الراغبين في التخصيص حتى 23 نوفمبر الجاري

عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن توافر 24 من المساكن الحكومية المؤجرة- بيوت منخفضة التكاليف- في كل من "الصليبية وتيماء" و "شقق صباح السالم".

واضافت المؤسسة أنها ستستقبل الراغبين في الحصول على حق الانتفاع من هذه المساكن من الفئات المقيد لها طلبات منذ العام 2000 وما قبل، خلال الفترة من 2023/11/19 وحتى 2023/11/23.

ولفتت المؤسسة الى أنها ستخصص عددا من المساكن المتوافرة ضمن هذا الإعلان للفئات المشار إليها بمسمى "الكويتية المعاقة" والمقيد لها طلب مسكن مؤجر، ووفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وتحدد المؤسسة مواعيد استقبال المواطنين الراغبين في التخصيص خلال الفترة المسائية من الساعة 4 وحتى 7 مساء في إدارة خدمة المواطن في المبنى الرئيسي، ومن الساعة 8.30 صباحا وحتى 12.30 مساء في المراكز الخارجية (برج التحرير- الجهراء- القرين- الافينيوز).

واوضحت المؤسسة ان المواطنين الراغبين في التخصيص عليهم إحضار المستندات التالية لإتمام المعاملة:

- شهادة راتب للزوج الموظف العامل في القطاع الخاص

- شهادة راتب للموظفة العاملة في القطاع الخاص

- شهادة الإعاقة