أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار جمعية الأسر المنتجة والحرف التقليدية.

وتضمن القرار:



مادة 1



تُشهر جمعية الأسر المنتجة والحرف غير التقليدية ويُنشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وتضمن ملخص النظام الأساسي للجمعية على:



أنه تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل جمعية «الأسر المنتجة والحرف غير التقليدية» ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية الى:



٭ وضع مسار واضح للأسر المنتجة وأصحاب الحرف، يخدم طموح المنتسبين للجمعية.

٭ تعزيز الشراكة المجتمعية وإبراز دور الأسر المنتجة وأصحاب الحرف غير التقليدية.

٭ التنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم العمل في المجالات المستهدفة وتسهيل الإجراءات الحكومية لأصحاب الحرف والأسر المنتجة والحرف غير التقليدية.

٭ وضع برامج تدريبية تخدم الراغبين بالانخراط في الأعمال الحرفية، ويكونون من أصحاب الإنتاج لتحسين الدخل، وتوفير حياة كريمة لأصحاب الحرف من الأسر الكويتية.

٭ تنظيم معارض ومؤتمرات لمنتسبي الجمعية، وفتح طرق لوصول إنتاجهم لجميع المواطنين وشرائح المجتمع الكويتي.

٭ التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الحرف غير التقليدية التي تحتاج اليها الدولة.

الأعضاء المؤسسون هم:

٭ عدنان احمد حسين قمبر محمد

٭ طلال عادل موسى مشاري

٭ ايمان جعفر راضي مشاري

٭ حوراء حسين حسن حاجيه محمد

٭ منى جعفر راضي مشاري

٭ عبدالله محمد حسين حسيني زاده

٭ حسين عبدالله محمد حسيني زاده

٭ خالد فهد جمعان الديحاني

٭ مشعل فهد جمعان الديحاني

٭ حسين طارق حميد الخياط

٭ عبدالحميد طارق حميد عيسى الخياط

٭ سعد سالمين سعد جوهر

٭ علي يعقوب عباس زينل

٭ محمد صالح حمد المري

٭ عبدالله مانع محمد العجمي

٭ محمد مانع محمد العجمي

٭ عبيد منصور مانع العجمي

٭ فهيد منصور مانع العجمي

٭ احمد سعدالله سعد صالح

٭ شعيفان براك منصور ماجد

٭ محمد جاسم محمد صومان

٭ مهدي حمدان حسن العجمي

٭ معيض محمد مهدي العجمي

٭ مانع صالح شريم العجمي

٭ علي حسين علي القلاف

٭ الدكتور خالد حسن محمد الكندري

٭ محمد ناصر جابر أمير غلوم

٭ حامد غريب غانم الخياط

٭ أحمد عادل عباس الرئيس

٭ عبدالعزيز توفيق عباس القلاف

٭ بدر مانع محمد العجمي

٭ فهد غنام غصين الدوسري

٭ فيصل عبدالعزيز محمد الخليفة

٭ عبدالله منصور صياح المطيري

٭ ناصر رفاعي فهيد العجمي

٭ عبدالله سالم محمد العجمي

٭ مهدي منصر ناصر العجمي

٭ ضافر حمدان حسن العجمي

٭ حمد سعود وقيان العجمي

٭ عبدالعزيز عبداللطيف بندر فالح عبدالله

٭ خميس منصور حمود رسم العجمي

٭ جلوي محمد جلوي رتيبان

٭ منصور عبدالله مانع العجمي

٭ فهد كمدان عبدالله العجمي

٭ محمد عبدالله محمد العتيبي

٭ فهد ابراهيم محمد الكندري

٭ عبدالرزاق يوسف ذياب محمد الصقر

٭ محمد طارق حميد الخياط

٭ سليمان ماجد جاسم الخياط

٭ عبدالله عادل حسين الصايغ

٭ علي جلال شاكر القناعي

٭ نواف حسن محمد الكندري

٭ علي غريب غانم الخياط

٭ الدكتور ناصر منيف ماطر العتيبي

٭ خالد سالم محمد العجمي

٭ محمد سالم فرحان العجمي

٭ غانم غريب غانم الخياط

٭ منصور حبيب منصور القلاف

٭ حسن عبدالكريم محمود أمير غلوم

٭ عبدالله عمار محمد القطان

٭ هند عادل شهيد عيسى

٭ حسن عباس حسن اسماعيل

٭ عبدالله محمود علي حسين

٭ عذاري عباس علي حسين

٭ حمود دليل محمد العازمي

٭ ناصر سيف خليفة العازمي

٭ مشاري عمعوم أرغيم العازمي

٭ فهد راشد سالم المرتجي

٭ سعود سعد محسن العازمي

٭ حمد منصور حمد الرشيدي

٭ مشعل سعد محسن العازمي

٭ عمر محمد عيد العميري العازمي

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.