أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري.

وجاء في القرار:

مادة 1



تشهر الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وتضمن ملخص النظام الأساسي للجمعية:



تم في وزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري) ومقرها الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية الى:



حماية الأسرة من التفكك والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري، التحفيز والدعوة الى التماسك وتوضيح النتائج الأخلاقية والسلوكية من التفكك الأسري على المجتمع، تقديم برامج بقصد توعية الأسرة من مخاطر التفكك والدعوة الى التماسك الأسري، تنمية الأسرة من النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمحافظة عليه من التفكك الأسري، إجراء دراسات وأبحاث وإحصائيات لتحديد المشاكل التي تواجه الأسرة الكويتية والحد من ظاهرة التفكك الأسري، إعداد وتنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل المجانية المتخصصة في الإصلاح الأسري، الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية للعمل على نشر مفهوم الأسرة وكيفية المحافظة عليها من ظواهر التفكك الأسري.



الأعضاء المؤسسون هم:



خالد خلف المطيري

ظافر عبدالهادي الدوسري

دلال نعمان محمد المرزوق

عبدالله سليمان الهويدي

عبدالرزاق عبدالمجيد سليمان إسماعيل

محمد حسين حسن شمس الدين

طلال علي ظاهر العدواني

مبارك جابر مبارك الحيان

ماجد صنيتان ماوي المطيري

أيمن عبدالكريم الشريدة

سعود عفيف حبيب الشمري

فواز محمد فواز العجمي

عبدالله رشيد الرشيد

طارق محمد القبندي

ضبيان عبدالرحمن الشمري

مبارك عماش حبيب الشمري

محمد خميس سعد العجمي

أحمد حمد الديحاني

جاسم أحمد محمد الكندري

حمود علي حمود الدخيل

حمد راشد العصفور

ناصر محمد الشطي

عادل عبدالغفار العوضي

عبداللطيف عبدالله الفيروز

عبدالهادي صالح مبارك

بسام داود سليمان الإبراهيم

إبراهيم عبدالرزاق عبدالله الدعي

محمد عماش حبيب الشمري

عبدالله صالح عبدالله الجنيدي

محمد جاسم محمد السلمان

صالح تركي صالح الضبعاني

فيصل علي هندي العنزي

عبدالله خالد سعود العميري

يوسف احمد المنديل

علي جهيم زويد المطيري

ناصر محمد شاهر الشطي

ثامر نزهان رمضان محمد

عبدالمحسن مليحان عبدالمحسن

بدر عبدالله صالح الجنيدي

عبدالله سعد سلطان رضا

سليمان داود سليمان الإبراهيم

هنوف نايف بدران الدوسري

غالية سعود ضويحي السبيعي

أحمد خالد عبدالرضا الميل

حميد علي حسين بوصخر

فيصل عبدالله محمد العوضي

فيصل خلف فضل المطيري

عبدالوهاب محمد الصايغ

مانع محمد فواز العجمي

يوسف يعقوب يوسف الربيع

ناصر مصطفى محمد حمادي

طلال خلف فضل المطيري

خالد سعود الشمري

سعد عراك الشمري

مشعل محمد عامر الهاجري

وسام عباس بن حسين

عبدالله محمد راشد العجمي

نواف علي ظاهر العدواني

ناصر جابر مبارك الحيان

عبدالله هزاع محمد العدواني

بدر علي ظاهر العدواني

محمد جابر مبارك الحيان

عبدالرحمن نجيب خالد العامر

فيصل خالد منصور الرشيدي

إبراهيم محمد إبراهيم الدعي

فيصل محمود علي الكندري

محمد عويض الديحاني

حمد محمد عامر العجمي

أسامة محمد عيد المطيري

محمد خالد عبدالله القبندي

عبير عيسى عبدالله السويدي

ضاري فيصل محمد القبندي

مشاري فيصل محمد القبندي



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية 6 أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.