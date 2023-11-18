أسامة أبو السعود

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الشؤون الفنية بقطاع المساجد أنها أتمت الاستعدادات الخاصة بالاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين الكويتيين والمقرر عقده عصر غداً الأحد 19 الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا بمسجد الدولة الكبير.



‫وقال مدير إدارة الشؤون الفنية د.بدر معجون أبا ذراع إن هناك بعض التنبيهات والإرشادات يجب على جميع المختبرين مراعاتها يوم الاختبار التحريري تتمثل في: ‫ضرورة أداء صلاة العصر في مسجد الدولة الكبير



و ضرورة إحضار البطاقة المدنية، مشيرا إلى انه ‫لن يسمح بدخول الاختبار بعد مرور 15 دقيقة من بداية الاختبار.



وأوضح مدير ‫إدارة الشؤون الفنية بقطاع المساجد أبا ذراع أن المتقدمين الكويتيين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في التخصصات الشرعية وكذلك المتقاعدون المتقدمون لوظيفة (إمام/ إمام وخطيب/ تعديل من مؤذن إلى إمام) معفيون من الاختبار التحريري وسيدخلون المقابلة الشفوية مباشرة، وسيتم التواصل معهم لاحقا لتحديد موعد المقابلة الشفوية بعد الانتهاء من الاختبار التحريري.



‫وختم مدير إدارة الشؤون الفنية تصريحه بقوله: إن الإدارة ستكون جاهزة للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاختبار صباح اليوم الأحد من الساعة الثامنة صباحا إلى حين أذان الظهر.