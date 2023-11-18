لإنجاز عملية التبصيم لأكثر من 90 ألف موظف.. وثلاثة أجهزة في كل مدرسة على الأقل



عبدالعزيز الفضلي



سعيا منها لتنفيذ مشروع البصمة على الادارات المدرسية وسرعة انجازه، دعت وزارة التربية المناطق التعليمية للسماح وتسهيل مهمة الشركة المتعهدة بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة اجهزة اثبات الدوام ببصمة الاصبع والبرامج الملحقة بها للمدارس بالعمل خارج اوقات العمل الرسمية.



وقال وكيل وزارة التربية بالتكليف د.سلمان اللافي في كتاب وجهه لوكيل التعليم العام، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: يرجى التكرم بالإحاطة والموافقة على السماح للمتعهد بالعمل خارج اوقات العمل الرسمية طوال الاسبوع وفي ايام العطلات لسرعة إنجاز وتنفيذ الأعمال الخاصة بالعقد المذكور وتعميم ذلك على جميع المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان الشركة المختصة تعمل على تركيب 2800 جهاز بصمة وملحقاتها لعدد يصل الى 900 مدرسة موزعة في جميع مناطق البلاد، مشيرة الى ان عدد الأجهزة في كل مدرسة لا يقل عن ثلاثة.



وأضافت المصادر ان عملية التبصيم ستكون لأكثر من 90 ألف موظف في المدارس، وسيتم تنفيذ ذلك بعد الانتهاء بشكل كامل من التركيب وبقرار نافذ من الوزارة.