عبدالكريم العبدالله



كشف مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة د. أحمد الشطي عن تعامل غرفة العمليات في الإدارة مع نحو 1072 بلاغا للإسعاف خلال موجة الأمطار التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع الماضي، وبمعدل يومي 356 بلاغا.



وقال الشطي في تصريح صحافي إن حوادث الطرق شهدت زيادة، لافتا إلى أنها بلغت 94 حادثا، وبمعدل يومي 31 حادثا، وبزيادة طفيفة عن المعدل اليومي الذي سبق موجة الأمطار والتي بلغت 21 حادثا يوميا.



وأشاد الشطي بتكامل الجهود بين جميع الشركاء وفي مقدمتهم أبطال الطوارئ الطبية في غرفة العمليات وفي مراكز الإسعاف في جميع محافظات البلاد مع الفريق الطبي في أقسام الحوادث في المستشفيات ومراكز الرعاية المجهزة للتعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى مركز الأزمات والقطاع الهندسي بالوزارة، إلى جانب الشركاء الداعمين في الإدارة العامة للإطفاء والداخلية والدفاع المدني والأرصاد الجوية ووزارة الأشغال والحرس الوطني.



وأشار إلى أن موجة الأمطار كانت قصيرة وسبقتها حملة توعية بعدم الخروج من المنزل وتجنب استخدام الطرق الرئيسية.