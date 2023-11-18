أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بقبول الاحتياط للمتقدمين لدورات ضباط الصف في قوة الإطفاء العام وعددهم ( 100 ) ليصبح العدد الإجمالي (661) .

جاء ذلك بعد أن أجرت قوة الإطفاء العام صباح اليوم السبت قرعة علنية لاختيار وقبول المتقدمين لدورات قوة الإطفاء بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد و مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن محمد الفجام و ونائب رئيس جمعية الشفافية الكويتية د.فهد محمد الرقيب .



ونقل الفريق المكراد تحيات و مباركة معاليه للمقبولين في دورات قوة الاطفاء العام مؤكدا أن القوة تحرص على ترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين من أبناء الوطن المستوفين لشروط القبول ومتطلبات الالتحاق بدورات القوة.

وأسفرت القرعة عن قبول (561) طالبا وعدد (100) احتياط من (1980) متقدما مستوفين لشروط القبول ليكون العدد الاجمالي (661) طالبا موزعين على سبع دورات كالتالي :



1- رقيب مشغل آلية (125) وعدد (25)إحتياطا



2- رقيب مشغل آلية مهام خاصة ( 75)وعدد (25) احتياطا



3 - رقيب مكافحة (100) وعدد (25) احتياطا



4- وكيل عريف مكافحة (100) وعدد (25) احتياطا

كما تم إعتماد القبول الفوري للتخصصات التالية وذلك لعدم اكتمال العدد المطلوب لكل دورة:

1- رقيب مفتش وقاية (94)



2- رقيب علاقات عامة وإعلام وتصوير(24)



3- رقيب أمن وسلامة(43)

وأشارت إدارة التدريب إلى أنه لا يعد اجتياز المتقدم لاختبار القرعة قبولا نهائياً إلا بعد اجتيازه الفحص الطبي .



حضر القرعة نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة وقطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال بدر ناصر ونائب رئيس القوة لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالتكليف العميد محمد علي شمساه .



وتقدمت قوة الاطفاء العام بالشكر الجزيل لوزارة الداخلية والطوارئ الطبية ونادي كاظمة الرياضي لتسهيل عملية القرعة.