تفصلنا 30 يوما رسميا على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة حازم بدوى نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية في 18 ديسمبر المقبل، عقب انتهاء أعمال الاقتراع في الداخل، التي تجرى على مدار 3 أيام 10 و11 و12 ديسمبر.



وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من التجهيزات اللوجستية والفنية لإتمام عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث تم تجهيز مراكز الاقتراع التي تضم اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وتوفير 13 ألف صندوق مؤمن لوضع فيه بطاقات الاقتراع أثناء التصويت، إلى جانب توفير الحبر الفوسفوري لضمان عدم ازدواجية التصويت.



وتعاقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مع المطابع التي تتولى طباعة بطاقات الاقتراع وكشوف الناخبين ومحاضر التصويت والفرز، والتي سيتم تسليمها للقضاة قبل يوم واحد من التصويت في الداخل، بينما سيتم إرسال الأوراق الانتخابية عبر وزارة الخارجية إلى مقر البعثات الديبلوماسية في الخارج لإجراء التصويت على مدار 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر.



وتجرى عمليات الاقتراع في الخارج داخل 137 مقر سفارة وقنصلية مصرية في الخارج، ويكون التصويت عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب بالأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك، على أن تنتهي أعمال الفرز في اللجان الفرعية بالخارج يوم 4 ديسمبر، وترسل الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بالطريقة الديبلوماسية لتجميع النتيجة مع نتيجة الداخل، فيما تنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات لانتخابات الداخل الأربعاء 13 ديسمبر 2023.



وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقي الطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر، والبت في الطعون المقدمة بقرارات اللجان العام يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023، وعقب إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر يحق لأصحاب الشأن قيد الطعون الانتخابية بجدول المحكمة الإدارية العليا يومي 19 و20 ديسمبر، ومدة الفصل في الطعون أمام الإدارية العليا 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر حتى 30 ديسمبر.



وفي سياق متصل، واصل أمس المرشحون للانتخابات الرئاسية وحملاتهم الأنشطة الدعاية لليوم العاشر على التوالي من فترة الدعاية الانتخابية التي تستمر حتى 8 ديسمبر في الداخل قبل يومين من الاقتراع.



وتمثل الدعاية الانتخابية كلالأنشطة التي يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والملصقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأنشطة التي تستهدف إقناع الناخب بالبرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح.