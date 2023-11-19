بيروت ـ عامر زين الدين



أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى اتصالا هاتفيا بالبطريرك الماروني بشارة الراعي متضامنا، ومستنكرا حملة التحريض الأخيرة ضده، على خلفية موقفه الإنساني تجاه العائلات الجنوبية.



وأكد شيخ العقل «حاجة الوطن القصوى وأكثر من أي يوم مضى، إلى التضامن الداخلي والوطني والروحي وإلى تضافر جهود كل المؤمنين بالحفاظ على بلدنا الواقف على شفا الحرب، لإنقاذه من الأخطار الجاثمة التي تهدد وجوده ومستقبله، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه، في لحظة حرجة جدا يمر بها لبنان والمنطقة».



كما دعا أبي المنى «المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، من أجل وقف عدوانها الوحشي المستمر على غزة منذ نحو شهر ونصف، والذي أسقط كل المحرمات الإنسانية والميثاقية والقانونية، وارتكابه أشد الفظاعات الإجرامية والإبادات البشرية التي لا يتصورها عقل، ولم تسلم منه المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومراكز إيواء العائلات والأطفال والنساء والشيوخ».



وأثناء جولة على مشايخ في مدينة عاليه أكد أبي المنى على «أهمية التمسك بالثوابت الروحية والاجتماعية والقيم الاخلاقية والتماسك والتضامن، لمواجهة التحديات على جميع الصعد وفي ظل الحرب الدائرة والأخطار المحتملة».