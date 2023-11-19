أخفق أكبر حزبين معارضين في تايوان في الاتفاق على هوية مرشح مشترك للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في يناير المقبل.



والحملة الانتخابية التي ستفضي للاستحقاق الرئاسي المقرر تنظيمه في 13 يناير المقبل تحت المجهر لأنها ستحدد مستقبل العلاقات بين تايبيه والصين التي تصر على أن الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي جزء لا يتجزأ من أراضيها.



والأوفر حظا حاليا للفوز بالرئاسة في الجزيرة هو نائب الرئيسة لاي تشينغ-تي المنتمي للحزب الديموقراطي التقدمي الذي تعتبره الصين مؤيدا للاستقلال.



أما الحزب القومي الصيني «كومينتانغ»، أكبر تكتل موال لبكين في تايوان، وكذلك حزب الشعب التايواني الأصغر حجما، فقد تعهدا تعزيز الروابط مع الصين، وقد أبرما اتفاقا لتقييم الاستطلاعات الأخيرة من أجل اختيار مرشح في مواجهة لاي والحزب الديموقراطي التقدمي.



وكان متوقعا صدور إعلان لكن «كومينتانغ» وحزب الشعب التايواني اختلفا حول كيفية احتساب هامش الخطأ في الاستطلاعات، وهو ما أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود.



وقال رئيس حزب كومينتانغ إريك تشو «علينا أن نجلس لحل هذا الخلاف البسيط، وأن نسارع لتشكيل فريق للعمل معا».



وشدد على أهمية تشكيل تحالف وثيق بين الحزبين للخروج بأفضل توليفة للمرشحين.



ومرشح كومينتانغ هو رئيس بلدية نيو تايبيه هو يو-يه، لكن أداءه في الاستطلاعات في مواجهة لاي دون التوقعات.



أما الطبيب السابق كو وين-جي المنتمي لحزب الشعب التايواني فيضع فصيله السياسي في خانة الخيار البديل لكسر الهيمنة الاعتيادية لحزبي كومينتانغ والحزب الديموقراطي التقدمي، وهو متقدم في الاستطلاعات.



وقال كو إن هدفه هو الفوز في الانتخابات في مواجهة لاي.



وتابع «مازلنا نأمل مواصلة المفاوضات مع كومينتانغ لكن لا يطلبن مني أحد... الاستسلام من دون شروط».



وخلال حملة انتخابية «للاي»، قالت الرئيسة تساي إينغ-وين التي يتعذر عليها الترشح لولاية ثالثة، إن تحالف المعارضة بصدد التحول إلى «انقسام».



وشددت على أنه «إذا لم يتشاطر حزبان رؤية مشتركة تصبح السياسات الوطنية فوضوية وتطغى عليها باستمرار الصراعات الداخلية، بما يحول دون التقدم بثبات أو كسب ثقة دولية».



وأمام كل المرشحين مهلة تنتهي الجمعة المقبل لتسجيل ترشحهم رسميا لدى مفوضية الانتخابات.



وأظهر استطلاع نشرته مؤخرا صحيفة «يونايتد ديلي نيوز» التايوانية، أن نسبة التأييد «للاي» في سباق ثلاثي تبلغ 31.1%، فيما يحظى «كو» بتأييد نسبته 28.7% ويحظى «هو» بـ22.4%.