أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن قبول تعيين 122 مواطنا في وظائفها الشاغرة، وذلك عملا بالمادة 11 من القانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف، وفيما يلي الأسماء:



أحمد صالح حمود الصالحي



أحمد صباح حمد العنزي



أحمد ناصر المسباح



أفنان محمد عبدالمحسن الحقان



الجوهرة جمال عبدالله الجسار



الفضل عباس غلوم تقي



الفيصل صالح هادي الحربي



إبراهيم ناصر محمد إبراهيم العلي



إيمان حامد عيسى إبراهيم الراشد



أحمد أيمن العطار



أحمد بندر سماح الشمري



أحمد جاسم الطراروة



أحمد محمد إبراهيم المحمد



أسماء ثامر دايس الشمري



أسماء عبدالله مبارك الدوسري



أمل وليد الفليج



بدر وليد عبدالكريم العودة



بدرية عبدالله ابليعيس العتيبي



بسمة بدر عبدالرحمن الكندري



جاسم علي جاسم علي العباسي



جاسم غسان جاسم الفيلكاوي



جراح خالد عبدالمجيد الكاظمي



جراح عبدالله بوطالب



حامد عبدالله حسين سهلان



حامد عصيري عبدالله الشمري



حسن يوسف عبدالرزاق الوزان



حسين علي جاسم قاسم



حسين محمد حسين المياس



حمد فهد حمد العجمي



حمد وليد حسن الحسن



خالد عايد السبيعي



خالد عبدالله مزعل العتيبي



خالد فوزان عبدالله شاهين راشد



خلود بدر حسين غريب



خليفة عبدالله خليفة عبدالله



دانة حمد سند المطر



دانة رجب وليد



دلال بدر عبدالرزاق الماص



راوية سليمان سالم المذكور



رجاء خالد يوسف الشميمري



رضا ابراهيم علي حسين جندل



رغد عبدالكريم علي اللقمان



ريم احمد ابراهيم الجريدان



زيد محمد القريشي



سارة علي حسن خليل الفليكاوي



سارة هشام التركيت



سبع حنيان سبع الشمري



سعد احمد حسين العنزي



سعد فالح حمد الطويل العجمي



سعود علي عبدالوهاب المهيني



سعود هايف بدران الدوسري



سلطان بدر جزاع العنزي



سلطان شافي نهير السهلي



سلمان براك المطيري



سلمان غلاب سرور المطيري



شاهين نزيه جاسم حمد الضميد



شروق بدر العثمان



شهد علي عبدالله محمد



صالح عبدالوهاب احمد محمد



طلال محمد فيصل الصراف



عائشة وليد محمد الفيلكاوي



عباس علي عباس بخش



عبدالرحمن عبدالسلام الغريب



عبدالرحمن عيسى ثاني التويتان



عبدالرحمن فالح ضيدان السبيعي



عبدالرحمن محمد العبيد



عبدالعزيز مبارك محمد العنزي



عبدالله احمد مساعد الجزاف



عبدالله بدر عباش المشموم



عبدالله بدر عبدالرحمن المنيفي



عبدالله خالد جبر الجلاهمة



عبدالله شبيب محمد العجمي



عبدالله فالح حزام السبيعي



عبدالله قاسم حبيب سليم



عبدالله مسفر حسين مفرج العجمي



عبدالله نايف حمود العازمي



عبدالله يعقوب مشاري بن جبل



عبدالمجيد خالد مجيد عيدان حسين



عبدالهادي مرزوق عبدالله القحطاني



عبدالوهاب خالد العلي



عذبي خالد زويد الحربي



علي طلق محمد العازمي



علي غالب احمد حسن ال طه



علي نبيل محمد الملا



عمر محمد حاجي القيسي



فارس حمود هلال المطيري



فاطمة سعد اسماعيل الخالدي



فاطمة هاني وايل ابوجبارة



فاطمة الزهراء علي عبدالله حمد



فالح حزام صاهود السبيعي



فهد جابر فهد السهلي



فهد مشعل الرشيدي



فواز احمد روح الدين



لطيفة بدر صالح القطيفي



لولوة عبود الحربي



مبارك خالد محمد الدلك



محمد ايهاب محمد الشويعي



محمد خالد محمد يوسف القيسي



محمد خميس عبدالرحمن العوضي



محمد سعيد سامي احمد جوهر



محمد سليمان عباس مرزوق



محمد عادل محمد صالح محمد



محمد عبدالله محمد القطان



محمد عدنان اسماعيل عبدالله



محمد علي جاسم العبيد



محمد مطلق مطر العنزي



محمد ناصر عبدالله القبندي



مشاري يوسف عبدالله الحاتم



منيرة سعود عبدالعزيز الدوسري



مهنا سالم مهنا الحياني



ناصر عبدالرازق خلف احمد



ناصر محمد علي المري



ناصر ميثم شريف عبدالله



نور راضي شحيتان الشحيتاوي



نورا عدنان عبدالله الاحمد



نورة حمد الحصيني



نورة مشعل ناصر المطيري



ياسمين عبدالله سالم راشد



يعقوب يوسف محمود العسعوسي



يوسف عادل علي موسى البصيري



يوسف وليد علي بوحمد



يونس عدنان يونس حسين