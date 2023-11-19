نالت الكويت تأييد دول المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالإجماع للمطالبة رسميا بتأمين وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية والانسانية في قطاع غزة منتقدة التقاعس الدولي والازدواجية تجاه الكارثة. وذكرت المندوبية الدائمة للكويت لدى منظمات الأمم المتحدة في روما في بيان لـ«كونا» أن الدورة الاعتيادية الثانية للمجلس التنفيذي نجحت في ختام أعمالها بمقر البرنامج في روما وبعد أيام في اصدار بيان رسمي حول الأزمة الانسانية في قطاع غزة.



وأوضحت المندوبية أن استصدار بيان المجلس التنفيذي جاء عقب مشاورات ومفاوضات متصلة قادتها الكويت مع باقي دول المجلس حول الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والمساعي الحثيثة التي بذلتها الكويت بالتنسيق والتعاون مع المجموعة العربية لدى برنامج الأغذية العالمي. وأشارت الى أن المجلس التنفيذي كلف رئيسه في البيان الرسمي بأن يرفع الى المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين «وجهات النظر القوية لممثلي الدول الأعضاء بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة وأن يضطلع البرنامج وبصورة فعالة بولايته المتمثلة في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وعلى الفور لجميع المدنيين في قطاع غزة».



وفي مستهل كلمة اطلعت عليها «كونا» تقدم ممثل الكويت لدى المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي م. يوسف جحيل «بالتعازي لأهلنا في غزة وبالتحية للشعب الفلسطيني الصامد في وجه أبشع احتلال عرفه التاريخ»، مثنيا على جهود البرنامج الحثيثة وعمله لإيصال المساعدات الانسانية والغذائية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة.



وقال منتقدا مواقف بعض الدول من العدوان «ان العار على كل من صفق لقوات الاحتلال وهي تقتل الأطفال والنساء على الازدواجية التي لا مثيل لها بين التعامل مع الأزمات الأخرى بالتباكي على ضحايا الصراع وبين العدوان على غزة لأولئك الذين لاذوا بالصمت خوفا من هجوم جيش الاحتلال الاعلامي».



واستنكر ممثل الكويت الذين لا يرون «التطهير العرقي ولا القصف العشوائي للمدنيين ولا قتل الأطفال ولا التهجير الجماعي في غزة كأن ما نشهده كل يوم على مرمى ومسمع العالم هو من وحي الخيال».