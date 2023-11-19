بداح العنزي



كلف مجلس الوزراء البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال الجهود الرامية إلى تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء «الكورنيش» عبر القطاع الخاص، وتقديم تقرير دوري ملخص كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الوزراء بالمستجدات التي تتم بشأن المشروع، والبرنامج الزمني اللازم للخطة التنفيذية الخاصة بمراحل إنجازه.



وكان المجلس قد أصدر قراره بتاريخ 2022/11/21، والقاضي بتكليف البلدية باستكمال جهودها الرامية إلى تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء عبر القطاع الخاص، والتنسيق بهذا الشأن مع كل من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتهاء من توفير كل الخدمات اللازمة لضمان إنجاز المشروع وفق البرنامج الزمني الخاص به، وذلك على ضوء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص.



واطلع مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 2028/10/23 عــلـــــــى التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 2023/10/15 بشأن الموضوع، واطلع على كتاب البلدية في 2022/12/20 المتضمن الإفادة بأنه قد تم رفع تقرير للمجلس البلدي بشأن مشروع تطوير الواجهة البحرية في الجهراء.



كما اطلع المجلس على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات في 2023/7/11 والمتضمن الإفادة بصدور قرار المجلس البلدي رقم م ب ف 2023/14/208/11 بعدم الموافقة على طلب البلدية بشأن مشروع الواجهة البحرية بالجهراء، واطلع على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات في 2023/7/11 بالعرض المرئي الخاص بمشروع الواجهة البحرية بالجهراء، وكتاب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات في 2023/7/23 به مذكرة بلدية الكويت المتضمنة الإفادة حول الجدول الزمني لخطة تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء.



وفي هذا الصدد، استعرضت اللجنة العرض المرئي المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن مشروع الواجهة البحرية بالجهراء، إذ إن المشروع عبارة عن مجموعة مكونات متنوعة من فنادق ومنتجعات وأسواق تجارية وألعاب ترفيهية ومتحف ثقافي، يحافظ المشروع على بيئة الموقع ويزيد من التوعية البيئية للرواد، تقدر مساحة الموقع العام متضمنا محمية الجهراء 5.7 كم مربع.



وجاءت التوصيات بطلب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات من المجلس البلدي إعادة النظر للموافقة على المشروع لما له من منافع اجتماعية واقتصادية لخدمة سكان المنطقة والمناطق المجاورة.