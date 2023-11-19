أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بقبول الاحتياط المتقدمين لدورات ضباط الصف في قوة الإطفاء العام وعددهم 100 ليصبح العدد الإجمالي 661.



جاء ذلك بعد أن أجرت قوة الإطفاء العام صباح أمس قرعة علنية لاختيار وقبول المتقدمين لدورات قوة الإطفاء بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام ونائب رئيس جمعية الشفافية الكويتية د.فهد الرقيب.



ونقل الفريق المكراد تحيات ومباركة النائب الأول للمقبولين في دورات قوة الإطفاء العام، مؤكدا أن القوة تحرص على ترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين من أبناء الوطن المستوفين شروط القبول ومتطلبات الالتحاق بدورات القوة.



وأسفرت القرعة عن قبول 561 طالبا و100 احتياط من 1980 متقدما مستوفين شروط القبول ليكون العدد الإجمالي 661 طالبا، موزعين على 7 دورات كالتالي:



1 - رقيب مشغل آلية (125) و(25) احتياط.



2 - رقيب مشغل آلية مهام خاصة (75) و(25) احتياط.



3 - رقيب مكافحة (100) و(25) احتياط.



4 - وكيل عريف مكافحة (100) و(25) احتياط.



كما أنه تم اعتماد القبول الفوري للتخصصات التالية، وذلك لعدم اكتمال العدد المطلوب لكل دورة:



1 - رقيب مفتش وقاية (94).



2 - رقيب علاقات عامة وإعلام وتصوير (24).



3 - رقيب أمن وسلامة (43).



وأشارت إدارة التدريب إلى أنه لا يعد اجتياز المتقدم لاختبار القرعة قبولا نهائيا إلا بعد اجتيازه الفحص الطبي.



حضر القرعة نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة وقطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال بدر ناصر ونائب رئيس القوة لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالتكليف العميد محمد علي شمساه.



وتقدمت قوة الإطفاء العام بالشكر الجزيل الى وزارة الداخلية والطوارئ الطبية ونادي كاظمة الرياضي لتسهيل عملية القرعة.