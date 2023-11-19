محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت أرست عقدا بقيمة 99 مليون دولار لتحديث شبكة الغاز والمكثفات في شرق الكويت على شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات.



وقالت المجلة إن نطاق العمل في المشروع يشمل تنفيذ سلسلة من الأعمال، منها على سبيل المثال لا الحصر، تحديث وتطوير شبكة الغاز، وتحديث وتطوير شبكة المكثفات وتحديث أنظمة الغاز الغنية ذات الضغط المنخفض، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الغاز الكثيف عالي الضغط وشبكة المكثفات والمشعبات الجديدة والهدم والتخلص بأمان من الأجزاء الزائدة من خطوط الأنابيب الحالية والمشعبات بعد تشغيل الخطوط الجديدة وتكامل الروابط مع الأنظمة الحالية وتركيب نظام الحماية الكاثودية وتركيب موصلات تحت الأرض وغيرها الكثير من المهام بالإضافة إلى بناء المرافق المرتبطة بها الأعمال.



تجدر الإشارة إلى أن مناقصة المشروع طرحت لأول مرة في عام 2017 مع تحديد 31 ديسمبر من ذلك العام موعدا نهائيا لتقديم العروض.