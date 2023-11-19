السعودية توفر لنا دعماً فاخراً فنياً ومعنوياً ومادياً

سأظل وفياً للمنصور وحسين وما أطلع من جزاهما

لم أتوقع أو أحلم بالمكانة التي وصلت إليها حالياً

سأكون سعيداً لو عيالي نافسوني فلكل زمن دولة ورجال

الجمهور الذي ينتقدنا لم يدخل المسرح منذ أيام «سيف العرب»!







حوار - ياسر العيلة

حسن البلام نجم تصدمك صراحته وجرأته وتعبيره عن الأشياء كما يراها من دون زيف، يسمى الجمال باسمه، والقبح باسمه، فلا تنتظر منه تملقا ولا مجاملة. «الأنباء» حاورته وحدثنا بصراحته المعهودة عن الأخبار التي أثيرت مؤخرا عن اتخاذ قرار تقديمه اعماله المسرحية في المملكة العربية السعودية، كما تطرق الى موقفه من المنتقدين لأعماله، ودعمه لنجوم «قروب البلام»، وكشف عن مدى وفائهم له، وأشياء أخرى سنعرفها خلال الحوار التالي:





في البداية، حدثنا عن مسرحيتك «شيخ روحاني» التي تعرض حالياً في السعودية وردود فعل الجمهور تجاهها؟



٭ الحمد لله، تحقق المسرحية نجاحا كبيرا هناك، والجمهور السعودي جميل، استقبل العمل بشكل حلو، وجاء ليضحك و«يستانس»، ونظرا للإقبال على المسرحية قمنا بتمديد العروض لمدة أسبوع بعد اسبوعين من النجاح.



وماذا عن الأخبار التي انتشرت بأنك اتخذت قرارا بعرض كل أعمالك المسرحية في السعودية فقط مما أثار استغراب الجمهور على هذا القرار؟



٭ أولا، هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وأنا موجود بالكويت ومسرحي وشركتي وكل إنتاجي فيها، وإذا عندي خطة لعرض اعمالي بالمملكة فأنا كل عام أقدمها هناك مثلما أقدم اعمالي في الكويت والامارات وكل دول الخليج، وما في أي قرار اتخذته لترك الكويت فهذا كلام ليس له أساس من الصحة.



دائما تقول إنك تجد الدعم في السعودية، ما نوع الدعم الذي تقصده؟



٭ أنا قلت في أكثر من لقاء، المسرح في الوطن العربي بخلاف المسرح النوعي الذي تقدم عروضه في مهرجانات يتم دعمها من اشخاص مثل الشيخ الدكتور سلطان القاسمي وغيره، لا يوجد دعم من أي أحد في الوطن العربي باستثناء المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الترفيه ورئيس مجلس ادارتها المستشار تركي آل الشيخ، بالاضافة الى شركة «صلة»، حيث يقدمون دعما فاخرا في كل شيء بداية من توفير الدعم الفني المسرحي بالكامل ثم الدعم المعنوي والمادي بالكامل، وإذا تكلمنا عن الوطن العربي فأنا أخص مصر والكويت تحديدا لأنهما أصحاب المسرح الجماهيري ونجد كل الدعم من المملكة العربية السعودية، ويكفي دور العرض المسرحي العالمية التي نقدم عليها أعمالنا هناك مقارنة بالكويت فلا يوجد أي دعم للمسرح الجماهيري أو الكوميدي.



هل ستستأنف عروضك المسرحية الفترة المقبلة وفي عيد الفطر في الكويت؟



٭ طبعا موجود بالكويت وعادي جدا اننا نبدأ عملا جديدا خارجها، وأذكر ان الفنان عبدالعزيز المسلم في سنة من السنوات قدم عرضه في قطر ثم بالكويت ونفس الشيء حدث معي بدأت عملا مسرحيا جديدا في السعودية ثم عرضته في الكويت، وأنا أرى أن هذا شيء عادي، ولا أفهم لماذا البعض ينتقد هذا الأمر.



ضايقك انتقاد البعض لك على خبر تقديم اعمالك في السعودية الذي نفيته في بداية حوارنا؟



٭ أنا لم أسمع هذا الانتقاد ولكن تعودت ان بعض الناس تنتقد أي شيء لذلك هذا الأمر لا يضايقني لأن للأسف الناس هنا في الكويت عايشين من أجل الانتقاد فقط، ولك ان تتخيل ان الجمهور الذي يحرص على مشاهدة اعمالك والجمهور القائم عليه المسرح الكويتي لا ينتقد بل يشجع ويدعم، ولكن الجمهور الذي لا يحضر للمسرح وقاعد في البيت ومو هامه الفن هو الذي ينتقد، هي معادلة غريبة والغريب أنك عندما تسأل هؤلاء المنتقدين، «متى آخر مرة حضرت عملا مسرحيا؟»، يقول لك «من أيام مسرحية سيف العرب!»، فهل هذا يعقل تنتقد الأعمال المسرحية وأنت لم تذهب للمسرح منذ أكثر من ثلاثين عاما؟



هل ستواصل دعمك للفنانين الشباب في «قروب البلام» بإنتاج أعمال مسرحية لهم؟



٭ طبعا، وأنا طالما اتخذت قرارا فأنا لا أتراجع عنه وأستمر فيه، وعندما فكرت في اتخاذ هذه الخطوة كحسن البلام كفنان ومنتج في بداياتي لم أجد الدعم من أحد لأنني «بروحي» دعمت نفسي مثل فنانين كثيرين في هذا الوقت، فعندما يأتي فنان من أعضاء «قروب البلام» ويفكر في خوض تجربة الإنتاج أقوم بتعليمه أصول ومبادئ الانتاج، تكون انت بهذا الشيء «سويت له» فضل كبير أنك علمته هذه الأسس التي لم أجد أحدا يعلمها لي في بدايتي، كما انني مؤمن بمقولة «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك» وأكيد في وقت قادم هذا الفنان سيكون نجما كبيرا فلماذا لا أساعده وأعطيه الثقة في نفسه بأن يخوض تجربة الانتاج أو يجد أحدا ينتج له.



ألم تخش أن هؤلاء الفنانين بعد أن تعلمهم أصول الانتاج يصبحون منافسين لك مستقبلا؟



٭ ما في أحد ينافس أحدا، فلكل زمان دولة ورجال، ولو ينافسوني فنيا سأكون سعيدا بـ «عيالي»، وأي أب لا يقبل بأن يكون أحد أفضل منه سوى ابنه، وهؤلاء الفنانون هم «عيالي» فنيا لأن حسن البلام لن يظل طوال العمر النجم والمنتج، وإنما سيأتي يوما ويظهر جيل ربما يكون أفضل منه.



في زمن قل فيه الوفاء للأسف، هل تتوقع أن «عيالك» في «قروب البلام» سيظلون أوفياء لك الى النهاية؟



٭ منهم نعم، بمعنى أن البعض منهم سيكونون أوفياء.



فاجأتني بجرأة ردك؟



٭ لأن هذه حقيقة وواقع، فلو عندك ستة أولاد من لحمك ومن صلبك على سبيل المثال فهل تتوقع أنهم كلهم يبرون فيك؟ بالطبع لأ، والفن هو انعكاس للحياة وكل أسرة فيها «الزين والشين»، وهناك من يُبين بعينه ويقدر الوفاء وفيه العكس تماما، وهذا يعود إلى تربية الشخص وأصله.



هل ستشعر بالحزن لو وجدت منهم أحدا لم يكن وفيا لك بعد كل ما تفعله معه؟



٭ لن أحزن بقدر ما أقول «خسارة فيه ما سويته له»، وأنا أقول «سوي الخير وارميه البحر»، في النهاية وجهة نظري أنني بعدما أكبر بالعمر وأصبح «شايب» لا أنتظر منهم سوى التقدير الأبوي والأخوي فقط، ولن أنتظر رأفة أو رحمة ولا اتصالا، انتظر فقط انهم إذا «شافوني» يتم تقديري بما هو قدري.



هناك حديث شريف يقول «كما تدين تدان»، فهل كنت وفيا للأشخاص الذين وقفوا معك في بدايتك الفنية؟



٭ يشهد الله أنني كنت وما زلت وفيا مع كل من أخذوا بيدي في بدايتي، أولهم المخرج الراحل عبدالعزيز المنصور الى اليوم وأنا وفي له ومقدر كل جمايله علي، وأنا «ما اطلع من جزاه»، وايضا النجم داود حسين من عاشر المستحيلات أن أنسى كل «اللي سواه معاي»، وهناك آخرون لم ولن أنسى ما فعلوه معي، وسأظل وفيا لهم ما حييت، وذكري للمنصور وحسين تحديدا لأنهما غيرا مسيرتي ووضعا بصمة في حياتي الفنية بعد ان اقتنعا بموهبتي واعطياني الفرصة، وأنا استغللتها جيدا بجانب توفيق الله سبحانه وتعالى ودعاء الوالدين وحب الناس.



هل أنت راض عن المكانة التي وصلت لها حاليا؟



٭ لم أكن أتوقع أن أصل اليها في يوم من الايام، وان أجد كل هذا الحب من الناس، فكل هذه الأشياء وهذه المكانة التي وصلت اليها تجعلني منتعشا في حياتي الفنية والأسرية.



وماذا لديك من أعمال لشهر رمضان المقبل؟



٭ انتهيت مؤخرا من تصوير مسلسل كوميدي بعنوان «ورثة بن عاقول»، تأليف مريم نصير، إخراج عيسى ذياب، ويشاركني البطولة «قروب البلام»، بالاضافة للنجم القدير عبدالرحمن العقل وسماح وخالد المظفر وحصة النبهان، وآخرين، وعندي عمل آخر انتهيت من تصويره منذ فترة باسم «فراموش» من بطولة «قروب البلام» ومعنا الفنان احمد العونان وحصة النبهان وعلي الحسيني وغادة الزدجالي، وسيتم عرضه على إحدى المنصات.





