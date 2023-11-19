عبدالعزيز جاسم



تغلب القادسية وديا على الجهراء 4-2 للمرة الثانية خلال أسبوع، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ستاد محمد الحمد أول من أمس. وسبق أن فار الأصفر 3-1 في المباراة الأولى.



وشهدت المباراة تواجد المدرب محمد إبراهيم لكنه حضرها من المدرجات مع تأكيده على عودته لقيادة الفريق فيما تبقى من منافسات الموسم بعد أن عاد من رحلة علاج في لندن تلقى على أثرها إبرة موضعية في عينه على أن يعود في منتصف مارس المقبل إلى هناك ليكمل علاجه.



إلى ذلك، يلتقي الصفر اليوم فريق خيطان وديا، وذلك استعدادا للجولة الثامنة في دوري زين الممتاز والتي سيلتقي خلالها السالمية 28 الشهر الجاري.