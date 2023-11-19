هادي العنزي



يلتقي في الـ 7:15 مساء اليوم القادسية نظيره التضامن ضمن منافسات الجولة الـ 5 للدوري العام لكرة السلة في نسخته الـ 61 على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، وتسبقها مباراة في الـ 5 مساء تجمع القرين والعربي على الصالة نفسها.

ويسعى الأصفر لمواصلة انتصاراته في الدوري، والوصول إلى النقطة الـ 10، والابتعاد في قمة الترتيب، خاصة بعدما تفوق الخميس الماضي على كاظمة 84-80، ليلحق بخصمه أول خسارة في الدوري، وذلك في مواجهة مثيرة ومتكافئة بين الفريقين، ويتوقع ألا يجد لاعبو الأصفر بقيادة مدربهم الأميركي انتوني ستيبنغ أي صعوبة بالفوز على «العنيد» الذي تكبد 4 خسائر حتى الآن جاءت من كاظمة، والكويت، والنصر، والصليبخات تواليا، وبرصيد 4 نقاط فقط.

ويملك القادسية العديد من اللاعبين المتميزين، وفي مقدمتهم عبدالمحسن الموسوي، وعبدالله توفيق، وصالح اليوسف، والأميركي روبرت لوري، مما يضع لاعبي التضامن بقيادة المدرب المصري إيهاب إبراهيم في مهمة صعبة لإيقافهم. وفي المواجهة الثانية تبدو كفة العربي (4 نقاط) هي الراجحة، على نظيره القرين 3 نقاط من ثلاث خسائر، وذلك رغم التغيير في الجهاز الفني الذي شهده الأخضر بإقالة المدرب الصربي ديغان، واستبداله بالمدرب محمد الشطي مؤقتا.