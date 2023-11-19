عبدالعزيز جاسم



أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو استدعاء مهاجم الكويت إبراهيم كميل للالتحاق بصفوف الأزرق، وذلك قبل مواجهة منتخب أفغانستان الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بتصفيات آسيا المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، ونهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

ويأتي استدعاء كميل ليحل بدلا من الموقوف فيصل زايد الذي طرد في مباراة الهند السابقة والتي خسرها منتخبنا 0-1، وكذلك لتعويض غياب أحمد الزنكي الذي اضطر للالتحاق بدورة عسكرية، وسلمان العوضي الذي يعاني من الإصابة. إلى ذلك، يواصل منتخبنا تدريباته على الملعب الفرعي لستاد محمد بن فهد في الدمام استعدادا لمواجهة أفغانستان.

وفي المؤتمر الصحافي عقب مباراة الهند، أكد مدرب الأزرق بينتو أنه يتحمل مسؤولية الخسارة، مقدما اعتذاره للجماهير الكبيرة التي حضرت المباراة لمؤازرة المنتخب، مؤكدا أن المستوى الفني للأزرق لم يكن بالمستوى المأمول بعكس ما ظهر عليه في المباريات السابقة.



واضاف: علينا التفكير في المواجهات المقبلة، ومنها أفغانستان، لتكملة المشوار فنحن خسرنا مباراة ولم نخرج من التصفيات، لافتا إلى أن الأزرق عانى من بعض الإصابات والغيابات، كما أننا احترمنا منتخب الهند بشكل كبير ما ساهم في عدم ظهورنا بشكل جيد.

من جهته، قال مدرب الهند الكرواتي إيغور شتيماك ان الفوز على الأزرق لا يعد مفاجأة فسبق أن لعبنا في مواجهات سابقة وكانت النتيجة متقاربة، مشيرا إلى أن منتخب الكويت يمتلك قيمة فنية كبيرة ويتفوق على منتخبات كثيرة في قارة آسيا من بينها الهند.

وأضاف ان لاعبي الهند تحلوا بالصبر من أجل التسجيل، وقد عانى المنافس من الضغوط خلال سير المباراة فتراجعنا للمناطق الدفاعية مع الاعتماد على المرتدات، مبينا أن المشوار لايزال طويلا، والفرصة سانحة أمام أي منتخب لبلوغ الدور النهائي من التصفيات.



الأولمبي خسر من طاجيكستان



الى ذلك خسر منتخبنا الوطني الأولمبي أمام منتخب طاجيسكتان 0-1 في المباراة الودية التي جمعتهما في أول من امس في معسكره الذي يقيمه بمدينة عجمان في الإمارات ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة إقامتها في قطر خلال الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو المقبلين.

وسيخوض منتخبنا مواجهة ودية أخرى الثلاثاء المقبل أمام المنتخب الإماراتي على أن يعود في اليوم التالي إلى البلاد.