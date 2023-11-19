نظم الأولمبياد الخاص الكويتي المهرجان الرياضي الصحي بالتعاون مع مستشفى جابر الأحمد بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكرى بمشاركة 130 لاعبا يمثلون المدارس والمؤسسات والجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة ولاعبي نادي الطموح الرياضي، وقد اشتمل المهرجان الذي أقيم على مدى يومين في مول العاصمة على سباق المشي أعقبه إجراء الفحص الطبي على المشاركين تضمن فحص السكري والضغط وكتلة الجسم واستشارات التغذية.



وبهذه المناسبة، أشادت المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي بالإقبال الطيب والمميز من قبل مدارس التربية الخاصة وجمعيات ومؤسسات ذوي الإعاقة والمردود الإيجابي للمهرجان رياضيا ونفسيا وصحيا وتوعويا على أبنائنا من ذوي الإعاقة الذهنية، موضحة أن اقامة هذا المهرجان بالتعاون مع وحدة السكر والغدد الصماء بمستشفى جابر الأحمد يأتي ضمن الشراكات التي يحرص عليها الأولمبياد الخاص الكويتي مع الجهات والمؤسسات الطبية والمتخصصين بالمجال الصحي لتقديم رعاية صحية شاملة وعالية الجودة للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية تسهم في رفع الكفاءة الصحية والبدنية لهم وتعزز فرص مشاركتهم في الألعاب الرياضية وبرامج وأنشطة اللياقة البدنية، بالإضافة إلى معرفة وحل المشاكل الصحية التي يعانون منها.



وأكدت بورسلي حرص الأولمبياد الخاص الكويتي على تطوير البرامج الصحية من اجل رفع جودة حياة اللاعبين وتوعية الأهالي في مختلف المجالات الصحية، مشيرة إلى استمرارية فعاليات البرنامج الصحي على مدار العام، بالإضافة إلى تفعيل برنامج المجتمعات الصحية اعتبارا من 2024 الذي يسهم في معالجة التحديات الصحية الشديدة التي تواجه اللاعبين من ذوي الإعاقة الذهنية من خلال حلول مجتمعية فورية وفاعلة.



من جانبه، أعرب رئيس وحدة الغدد الصماء والسكر بمستشفى جابر الأحمد د.ثامر العيسى عن سعادته بمشاركة الأولمبياد الخاص الكويتي في احتفالية اليوم العالمي لمرض السكرى والتفاعل الرائع للاعبين وأولياء الأمور وأهمية التوعية الصحية لهذه الشريحة من أبنائنا.