تُوج فريق ألعاب القوى بنادي القادسية بلقب البطولة العامة لسباق الطريق لفئات الشباب والأشبال والبراعم والتي نظمها اتحاد ألعاب القوى بمحيط ستاد جابر الدولي مساء أول من امس، وحقق لاعبو الأصفر المركز الأول في فئة الشباب، وتلاهم في المركز الثاني فريق نادي كاظمة، وفي المركز الثالث فريق نادي خيطان.



وفي فئة الأشبال جاء أيضا فريق نادي القادسية في المركز الأول، وحل فريق نادي الكويت ثانيا، وكاظمة ثالثا. والحال نفسه لفئة البراعم التي توج بلقبها فريق نادي القادسية، وتلاه فريق نادي الساحل في المركز الثاني، وفريق نادي كاظمة في المركز الثالث.



من جانبه، أعرب مدير لعبة ألعاب القوى بنادي القادسية علي العازمي عن سعادته بتحقيق هذا الانجاز، مؤكدا انه ليس بغريب على أبطال الملكي فهم دائما يعتلون منصات التتويج ويخطفون الالقاب، وهذا الإنجاز جاء نتيجة تكاتف الجهود والتزام اللاعبين في التدريبات اليومية، وقد تم الاستعداد لهذه البطولة من خلال اقامة معسكر تدريبي في سلطنة عمان والمشاركة في بطولة صلالة الدولية.



وأكد العازمي أن هذا التتويج يعتبر بداية قوية لفريق ألعاب القوى بنادي القادسية كون هذه البطولة انطلاقة للموسم الرياضي



2023-2024.