يخوض في التاسعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الكويت منتخبنا للرياضة المدرسية لكرة القدم أول مواجهاته خلال منافسات البطولة العربية للرياضة المدرسية أمام نظيره المصري، وذلـــك بـملعب اتحاد الشــرطة بالعباسـيـة فـي النسخة التي تستضيفها مصر بمشاركة 10 منتخبات، بعدما وضعت القرعة منتخبنا ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا المنتخب السعودي، بينما جاء في المجموعة الثانية المغرب وعمان ولبنان، وفي المجموعة الثالثة جاءت الجزائر والعراق وفلسطين وليبيا، واختار الجانب المصري خلال اجتماع اللجنة الفنية للدورة مواجهة منتحبنا في مباراة الافتتاح.



واستجابت اللجنة الفنية لكرة القدم برئاسة د.جمال محمد علي للمقترح الذي تقدم به الأمين العام للاتحاد المدرسي د.أحمد الحمدان بتعديل توقيت المباراة من 50 دقيقة إلى 80 دقيقة على شوطين، وحظي المقترح بموافقة الجميع وتم تعديل الوقت.



ويتأهل صاحب الترتيب الأول وأفضل منتخب ثاني بعد إلغاء نتائج صاحب الترتيب الرابع في المجموعة الثالثة للدور قبل النهائي، بينما سيخوض صاحب الترتيب الثاني الذي لم يتأهل لقبل النهائي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس وباقي الفرق تخوض دور الترضية.



من جانبه، قدم نائب رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي وليد عايش الشكر لأعضاء اللجنة المنظمة للدورة المنظمة وأعضاء اللجنة الفنية للدورة برئاسة د.جمال محمد علي، على حسن تنظيم القرعة التي جاءت وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال التصنيف، بجانب اعتماد مقترح الكويت بتعديل وقت المباراة. وأضاف قائلا: القرعة جاءت متوازنة بين المنتخبات المشاركة.