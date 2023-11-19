لحق المنتخبان الألباني والدنماركي بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم بتعادل الأول مع مضيفه منتخب مولدافيا 1-1، وفوز الثاني على ضيفه السلوفيني 2-1، فيما باتت إيطاليا حاملة اللقب بحاجة إلى نقطة لحجز بطاقتها عقب فوزها على مقدونيا الشمالية 3-2 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة من التصفيات إلى 12، وهي: إسبانيا وأسكتلندا (المجموعة الأولى) وفرنسا (الثانية) وإنجلترا (الثالثة) وتركيا (الرابعة) وألبانيا (الخامسة) وبلجيكا والنمسا (السادسة) والمجر (السابعة) والدنمارك (الثامنة) والبرتغال وسلوفاكيا (العاشرة)، إضافة إلى ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا.



في المباراة الأولى بلغت ألبانيا كأس أوروبا للمرة الثانية في تاريخها بتعادلها مع مضيفتها مولدافيا 1-1 في كيشيناو في الجولة السابعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة. وكانت ألبانيا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم قونيا سبور التركي سوكول تشيكاليشي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، وأدركت مولدافيا التعادل عبر فلاديسلاف بابوغلو في الدقيقة 87.



وحققت ألبانيا الأهم لأنها كانت بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ النهائيات، كما أن الخسارة كانت ستمنحها البطاقة لكن بشرط فوز پولندا الثالثة على تشيكيا مطاردتها المباشر، واللتان انتهت مباراتهما بالتعادل 1-1.



وعززت ألبانيا صدارتها برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين أمام تشيكيا وثلاث نقاط أمام پولندا التي خرجت خالية الوفاض.



واتسع الفارق بين ألبانيا ومولدافيا إلى أربع نقاط، وبالتالي يستحيل عليها اللحاق بها قبل جولة من نهاية التصفيات.



في المقابل، أنعشت مولدافيا آمالها في المنافسة على البطاقة الثانية بعدما ارتقت إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط بفارق المواجهتين المباشرتين أمام پولندا، وبفارق نقطتين خلف تشيكيا منافستها في الجولة الأخيرة.



وتحتاج تشيكيا الى التعادل فقط، فيما ستكون مولدافيا مطالبة بالفوز.



وكانت ألبانيا فجرت مفاجأة من العيار الثقيل ببلوغها نهائيات العرس القاري عام 2016 في فرنسا لكنها خرجت من الدور الأول.



وفي الثانية ضربت الدنمارك عصفورين بحجر واحد عندما تغلبت على سلوفينيا 2-1 في كوبنهاغن وضمنت تأهلها وصدارتها للمجموعة الثامنة.



ورفعت الدنمارك رصيدها إلى 22 نقطة مقابل 19 لسلوفينيا التي ستتنافس على البطاقة الثانية مع كازاخستان (18 نقطة) الفائزة على سان مارينو 3-1.



وتستضيف سلوفينيا كازاخستان في الجولة الأخيرة غدا وتحتاج إلى التعادل فقط لتنتزع البطاقة الثانية في هذه المجموعة. وكانت الدنمارك بلغت الدور نصف النهائي في النسخة الأخيرة قبل أن تخسر بصعوبة أمام انجلترا على ملعب ويمبلي في لندن. وفي مباراة ثانية ضمن هذه المجموعة، سحقت فنلندا ايرلندا الشمالية برباعية نظيفة.



وفي الثالثة، باتت إيطاليا على بعد نقطة واحدة من بلوغ بفوزها على مقدونيا الشمالية 5-2 في روما في الجولة السابعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. ورفعت إيطاليا رصيدها إلى 13 نقطة واستعادت المركز الثاني بفارق المواجهة المباشرة من أوكرانيا التي تلتقيها في مباراة حاسمة الثلاثاء المقبل على ملعب باي ارينا في مدينة ليفركوزن الألمانية. وتحتاج إيطاليا الى التعادل فقط لتبلغ النهائيات وبالتالي الدفاع عن لقبها في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، وذلك لفوزها على أرضها على أوكرانيا 2-1 في 12 سبتمبر الماضي.



وعززت إنجلترا، التي كانت ضامنة البطاقة الأولى للمجموعة، صدارتها برصيد 19 نقطة بعد فوزها على مالطا 2-0.