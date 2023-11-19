القاهرة - محمد سامي



وصلت بعثة منتخب مصر في الساعات الأولى من صباح أمس إلى ليبيريا استعدادا لمواجهة منتخب سيراليون في السابعة مساء اليوم بتوقيت الكويت ضمن الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



ووجه الفراعنة إنذارا شديد اللهجة لمنافسيه في المجموعة الأولى بعدما حقق فوزا عريضا على جيبوتي 6-0 على ستاد القاهرة الدولي، وأكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني أن تلك النتيجة ليست معيارا لأي شيء، قائلا: «هذه النتيجة لن تخدعنا بكل تأكيد، واجهنا خصما ليس على نفس مستوانا أو تصنيفنا، ما كان يهمني أكثر من النتيجة هو كيف نلعب من العمق والأطراف والاختراق والتحركات ونقل الكرة بشكل سريع، وما لم يعجبني أنه كانت أمامنا عدة فرص للتسجيل ولم نسجل».



وكشف مصدر مسؤول في منتخب مصر عن تفاصيل أزمة الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات بعد مباراة جيبوتي والتي على إثرها قرر فيتوريا استبعادهم من قائمة مباراة سيراليون لأسباب انضباطية، بعدما تهاون الثلاثي في أداء فقرة تدريبية بعد انتهاء المباراة خصصها البرتغالي للمجموعة التي لم تشارك في اللقاء، ما دفع المدرب لتعنيف اللاعبين الثلاثة لشعوره بتعمدهم أداء التدريب برعونة وعدم بذلهم الجهد المطلوب اعتراضا على عدم مشاركتهم.



من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الأفريقي القائمة المختصرة للمتنافسين على جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء عن عام 2023، في حفل توزيع جوائز الأفضل داخل قارة أفريقيا الذي سيقام 11 ديسمبر المقبل في المغرب، حيث يتنافس محمد صلاح على جائزة افضل لاعب في قائمة تضم ٩ لاعبين آخرين.



بينما يساهم فريق الأهلي بأربعة أسماء في القائمة النهائية المتنافسين علي اللقب وهم التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود كهربا والحارس محمد الشناوي.