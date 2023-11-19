تحت مظلة شهر العلوم في الكويت الذي تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمراكز التابعة لها، احتفاء بالمشهد العلمي وبذكرى إنشاء المؤسسة، وفي إطار خطواتها الجديدة ومساعيها المتواصلة لتحفيز المشاركة في العلوم وتعزيز منظومتي الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، يقيم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع للمؤسسة بالتعاون مع شركة «زين» يوما مفتوحا في مقر الشركة ضمن أنشطة محور الثورة الصناعية الرابعة.



وتهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال، لاسيما في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات STEM فيما سيتعرف الطلبة الزائرون على الوظائف المتاحة في «زين» التي تتطلب تخصصات علمية، إضافة إلى الاستفادة من دورات تدريبية وورش حول أساسيات ومبادئ الإلكترونيات، والروبوت، والطابعات ثلاثية الأبعاد، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها. وتمثل مخرجات الثورة الصناعية الرابعة أهمية كبيرة لشركات الاتصالات لأنها تعمل كمحفز لتحولها ونموها في الثورة الصناعية الرابعة، وفيها تسهم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء IoT، وتحليلات البيانات الضخمة، والأتمتة، في إحداث نقلة نوعية في كيفية تفاعل الشركات والأفراد مع المعلومات ومع بعضهم بعضا. وتستفيد شركات الاتصالات من هذه الابتكارات لإنشاء شبكات أكثر كفاءة واستجابة، ما يتيح الاتصال والتواصل بسلاسة، وتتيح لها تقديم خدمات جديدة ومبتكرة، مثل المدن الذكية، والمركبات ذاتية القيادة، وحلول الرعاية الصحية المتقدمة، ما يؤدي إلى توسيع فرص أعمالها.



وفي عصر التحول الرقمي، تعد القدرة على تسخير مخرجات الثورة الصناعية الرابعة أمرا محوريا لشركات الاتصالات لتظل قادرة على المنافسة، والبقاء في طليعة ركب التقدم التكنولوجي، والاستمرار في تلبية المتطلبات المتطورة لعالم مترابط.