

صدر حديثا عن دار «دريم بوك» كتاب «الصعود إلى القمة» الجزء الأول، للكاتب وليد عيسى العبدالهادي، وجاء في 255 صفحة من القطع المتوسط، ومن تدقيق الباحث خالد صالح المسباح.



ويضع العبدالهادي في كتابه، قواعد وأساسيات الطريق إلى النجاح والصعود إلى القمة، ويكشف أسرارا كامنة داخل كل إنسان ولكنها مهملة لدى الكثيرين. ويؤكد: «أنت لا تحتاج إلى رأسمال لكي تصبح ثريا، حتى لو كنت موظفا كل دخله هو راتبه، الناجحون في الحياة لا يختلفون عن أي شخص آخر، الفرق الوحيد أنهم مستمرون في القتال جولات إضافية».



وفي مقدمة الكتاب يقول العبدالهادي: اترك الماضي وخطط لمستقبلك من الآن، لأن الماضي لا يحدد المستقبل، وتذكر أن أي نجاح لابد وأن يسبقه مراحل من التجارب والفشل أيضا، لا يوجد طرق مختصرة للنجاح، ولكن الصبر والاستمرار والإصرار بداية طريق النجاح، وجوهر الحياة هو البدء من أسفل السلم إلى أعلى، اليوم يمضي سريعا فلا تتوقف عنده واكتشف قدراتك، استثمر في ذاتك ووقتك، ومواردك المتاحة، وطاقتك وعلاقاتك مع الآخرين، وكل يوم جديد يصلح أن يكون هو البداية.



ويستعرض الكتاب تجارب 36 شخصية عالمية من مختلف البلدان والأجناس والأعراق والثقافات، ولكن جمعهم قاسم مشترك وهو الإصرار على النجاح رغم الصعوبات والتحديات، ومن خلال استمرارهم في رعاية أحلامهم وطموحاتهم، حتى وصلوا إلى القمة وحفروا أسماءهم في سجل التاريخ الإنساني، فمن منا لا يعرف توماس إديسون، أو هنري نستله، وأجاثا كريستي، وبل غيتس، ووالت ديزني، وغيرهم من الأسماء العالمية التي تخطت حدود الجغرافيا وأصبحوا على القمة يراهم ويسمع عنهم كل سكان الكرة الأرضية، فالجميع يتمنى أن يكون ناجحا وثريا، ولكن لتحقيق ذلك هناك قواعد وأساسيات، يستعرضها كتاب «الصعود إلى القمة» لكل من يحمل طموحا لتغيير حياته نحو الأفضل.