نظمت شركة الكويت للتأمين بالتعاون مع مستشفى المواساة الجديد حملة للتوعية بمرض السكري على مدار يومين لإجراء فحصي السكر وضغط الدم لموظفي الشركة، وذلك تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي للسكري في 14 نوفمبر من كل عام.



حضر من مستشفى المواساة الجديد فريق طبي متكامل أجرى فحوصات السكري والضغط لموظفي الشركة، كما حضرت أخصائية التغذية رؤى قدورة من قسم التغذية التابع للمستشفى، والتي قدمت بدورها خلال الحملة استشارات غذائية ونصائح تخص اللياقة البدنية بهدف نشر الوعي بمرض السكري، وكيفية الوقاية منه، باتباع نمط حياة صحي، والتوعية بالعادات غير الصحية المتبعة لدى شريحة كبيرة من المجتمع.



من جانبها، قالت مديرة التواصل لشركة الكويت للتأمين فجر الصايغ: تأتي هذه الحملة استجابة للتحديات التي يفرضها مرض السكري كقضية صحية رئيسية تواجه المجتمع الكويتي، إذ إن الكويت تعد واحدة من أعلى الدول في العالم في نسب الإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى أن أعدادا كبيرة عرضة للإصابة بهذا المرض أو من لديهم ما يسمى بمرحلة ما قبل السكري، وان بإمكانهم تجنب الإصابة باتباع نمط حياة صحي. وأكدت الصايغ أن مثل تلك المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية ستسهم في تحسين نمط الحياة بكل المراحل العمرية ورفع المستوى الصحي والثقافي والوعي العام الذي يسهم في تنمية المجتمع. وتابعت: تأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلا للجهود التي تقوم بها شركة الكويت للتأمين للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، متوجهة بجزيل الشكر إلى فريق قسم التسويق وللطاقم الطبي الذي حضر من مستشفى المواساة الجديد ولجميع القائمين على الحملة.