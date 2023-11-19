كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، نظمت شركة لولو هايبر ماركت حملة التوعية بسرطان الثدي بفرعها في الري يوم 16 نوفمبر بالتعاون مع منتدى الأطباء الهنود IDF، بهدف رفع الوعي العام حول سرطان الثدي ودعم المرضى المحتاجين.



ولاقت المبادرة اهتماما كبيرا ومشاركة من المجتمع، حيث لعبت الإدارة العليا لشركة لولو هايبر دورا نشطا في دعم الحملة، وتبرعت بمبلغ لمساعدة مرضى سرطان الثدي، وتوفير الدعم والموارد اللازمة لهم في معركتهم ضد هذا المرض القاسي.



وقدم أطباء متخصصون متميزون ندوة توعوية حول سرطان الثدي خلال الحدث، وجذبوا حضورا كبيرا من النساء، بما في ذلك الأفراد المتأثرون مباشرة بهذه الحالة، وشارك أكثر من 25 طبيبا متخصصا في الحملة، لتزويد المشاركين بمعلومات شاملة حول مخاطر سرطان الثدي وكيفية الكشف المبكر والإجراءات الوقائية.



في لفتة إلهامية ومؤثرة أخرى، شاركت جميع الموظفات النساء في شركة لولو هايبر ماركت بنشاط في الحملة، وشارك من تأثرن بسرطان الثدي تجاربهن الشخصية خلال الجلسة وأقامت الشركة كذلك «جدار دعم» باللون الوردي، حيث تشجع المتسوقين على كتابة رسائل الدعم أو مشاركة تجاربهم الخاصة مع سرطان الثدي كتعبير عن التضامن مع مرضى سرطان الثدي في المجتمع.



وخلقت حملة التوعية بسرطان الثدي من شركة لولو هايبر ماركت منصة لرفع الوعي وتثقيف الجمهور من خلال معلومات طبية دقيقة من أطباء منتدى الأطباء الهنود، وقدمت الدعم للأفراد المتأثرين بسرطان الثدي، ومن خلال مشاركة العملاء والمجتمع بنشاط، لم تقدم الفعالية معلومات قيمة فحسب، بل حققت شعورا بالتمكين للأشخاص المتأثرين بهذا المرض.