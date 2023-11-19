تفوقت الجامعة الأسترالية بحصولها على 4 جوائز ذهبية خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الابتكار والتكنولوجيا الرابع عشر (TICE) وحفل توزيع الجوائز الهندسي السابع EEA.



وأقيم الحفل برعاية الرئيس الفخري لمبادرة التنمية المستدامة الشيخ مالك الجابر المالك، وبحضور ضيوف مميزين وممثلي الوزارات والقطاع النفطي، بالإضافة إلى معاهد البحوث وعلماء وقادة القطاع الصناعي، حيث تطور معرض الابتكار والتكنولوجيا على مر السنين ليصبح حدثا دوليا مهما، ومنصة لعرض التقنيات الحديثة والمبتكرة التي تسهم في إيجاد حلول للتحديات المتعددة التي يواجهها قطاع الصناعات في الكويت بما في ذلك قطاع النفط والغاز والطاقة.



وشاركت كلية الهندسة بالجامعة الأسترالية في هذا الحدث المرموق من خلال تقديم مشروعين تخرج من قبل مجموعة من الطلاب وعرضين تقديميين، وترشيح خريجين من كلية الهندسة على جائزة أفضل مهندس ناشئ بالإضافة إلى مشاركة عضو هيئة التدريس د.سعاد الرضوان، كرئيس للجنة المنظمة للمؤتمر.



ونجحت الجامعة في الحصول على جائزتين ذهبيتين ضمن فئة تقديم البحوث، وذلك من خلال مشاريع تخرج طلابي تحت إشراف د.سعاد الرضوان وبمشاركة الطلبات دانا دلة ودانة الدوسري ووفاء السعيد وزهراء قاسم.



أما الجائزة الثانية حصل عليها مجموعة ثانية من الطالبات وهن دلال الرويح ودانة حالاوا وشهد الخرجي وسندس الفضلي ولجين الصراف تحت إشراف د.محمد العمر، بالإضافة إلى فوز خريجي قسم هندسة البترول م.سلمى سمير شهاب وم.حسن حمزة العلي بجائزة مهندس العام الناشئ.