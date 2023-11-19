عبدالكريم العبدالله



أغلقت وزارة الصحة باب تقديم التظلمات عن مكافآت الأعمال الممتازة امس السبت بتقديم ما يقارب 17 ألف تظلم.



وذكرت مصادر صحية مطلعة لـ «الأنباء» أن الوزارة ستقوم بفرز جميع التظلمات والتدقيق عليها ورفعها إلى اللجنة المختصة للبت فيها في أقرب وقت. وأفادت المصادر بأن الوزارة ستستبعد جميع التظلمات المخالفة للشروط ولن تقوم بالبت فيها. وجاء في الشروط لتقديم تظلمات الاعمال الممتازة هي أن لا تقل خدمة الموظف المرشح للحصول على المكافأة عن سنة ميلادية تبدأ من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 في وزارة الصحة. وتضمنت ألا يكون الموظف وقعت عليه عقوبة تأديبية خلال عام 2022، فضلا عن ألا يكون الموظف قد تجاوز مدة اجازاته المرضية خلال العام 2022 مدة 15 يوما عدا دخول المستشفى، فضلا عن أن تكون مدة المزاولة الفعلية لعمل الموظف خلال السنة الميلادية «70% من عدد ايام النوبة للعاملين في هذا النظام كل حسب نظام النوبة الخاضع لها»، فضلا عن 180 يوم عمل فعلي لباقي الفئات الاخرى. ولفتت الى انه يجب أن يكون الموظف معينا على درجة جدول المرتبات العامة، كما تحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد مدة الانقطاع - الوقف عن العمل - التفرغ بكافة انواعه والبعثات والاجازات ايا كان نوعها او مدتها - ايام العطل الرسمية والجمع والراحات عدا الاجازات المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى فقط.