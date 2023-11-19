أصدرت BGI Genomics تقريرها عن حالة الوعي بمرض الثلاسيميا، وذلك لتسهيل فهم المرض بشكل أكبر، وهو اعتلال هيموغلوبيني وراثي.



يقيم هذا التقرير مستوى المعرفة والمواقف المتعلقة بالمخاطر الصحية المرتبطة وفحص حامل الثلاسيميا والاستشارات الوراثية للحاملين، حيث تم استطلاع آراء 1847 من النساء من ست دول ذات معدل انتشار مرتفع للثلاسيميا وهي الكويت والمملكة العربية السعودية وأذربيجان والصين وإندونيسيا وتايلند.



وأوضح التقرير أن 94.1% من النساء الكويتيات يفكرن في الفحص بعد التعرف على المخاطر والتكاليف الصحية المرتبطة بالثلاسيميا وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 84.5%، موضحا أنه إذا كان كلا الشريكين حاملين للثلاسيميا، يمكن لـ 38.1% من النساء الكويتيات إقناع شركائهن بالبحث عن الاستشارة الجينية ووضع التشخيص الوراثي سابق للانغراس (PGD) في الاعتبار وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 50.9%.



وقد سلطت نتائج الاستطلاع الضوء على الحاجة الملحة لتحسين الوعي ومعالجة العوائق وتعزيز الوصول إلى الفحص، حيث معظم من شملهم الاستطلاع لا يعرفون الكثير عن الثلاسيميا: 70.5% من النساء لا يعرفن الكثير عن أعراض الثلاسيميا والمخاطر الصحية المرتبطة بها، بينما 14.4% أخريات يشرن إلى أنهن لم يسمعن عن الثلاسيميا.



كما أوضح أهمية إمكانية الوصول، حيث تتمثل الأسباب الرئيسية التي تؤثر على الرغبة في الخضوع لفحص الثلاسيميا في: المستشفيات أو الوكالات القريبة التي تقدم خدمات الفحص (43.1%) وتكلفة خدمات الفحص (38.1%) وقبل الزواج أو إنجاب الأطفال (35.3%). وبين أن حاملي الثلاسيميا أكثر انفتاحا على الاستشارة الوراثية، فإذا كان كلا الشريكين حاملين للثلاسيميا، يمكن لـ 50.8% من النساء إقناع شركائهن بالبحث عن الاستشارة الجينية ووضع في الاعتبار PGD، وإذا حصلت النساء على معلومات حول الثلاسيميا من برامج التوعية الصحية، فإن هذه النسبة ترتفع إلى 59.5%.