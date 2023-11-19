القاهرة - هناء السيد



وقّع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري د.إسماعيل عبد الغفار مذكرة تفاهم تهدف إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، وتنفيذ أول نموذج محاكاة في الجامعات العربية للبرلمان العربي، بالإضافة إلى تنفيذ أول دبلوم مهني متخصص في الدراسات البرلمانية موجه لأعضاء المجالس والبرلمانات العربية.



جاء ذلك خلال زيارة قام رئيس البرلمان العربي إلى مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، وذلك على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، ضم النائب يسري المغازي والنائب طارق نصير والنائبة شادية الجمل، وشهدت الزيارة عقد لقاء مفتوح مع طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مختلف التخصصات، كما اطلع على ما يقومون فيه من أنشطة.



وفي هذا السياق، أعرب رئيس البرلمان العربي عن سعادته بهذه الزيارة. وأشاد بحجم الإنجازات الضخمة التي شاهدها، والتي تؤكد أن الأكاديمية تمثل صرحا تعليميا وبيت خبرة لكل أبناء الوطن العربي.



وأكد العسومي أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص البرلمان العربي على تعزيز أواصر العمل العربي المشترك، في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحديات كبيرة تتطلب تضافر كل الجهود للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية للدول العربية، موضحا أن بناء جيل عربي واع ومتعلم ومثقف هو اللبنة الأولى التي تتأسس عليها الأمم. وأكد العسومي أن التعليم والاستثمار في العنصر البشري هي أبرز الأولويات التي يجب أن تعمل عليها دول المنطقة العربية.



بدوره، قدم رئيس الأكاديمية شرحا مفصلا لوفد البرلمان العربي حول الأكاديمية ونشأتها وفروعها المختلفة، وأبرز ملامح البرامج التعليمية والأكاديمية والأنشطة العملية والعلمية التي تقدمها وخططها واستراتيجياتها المستقبلية.



وقال عبد الغفار إن زيارة البرلمان العربي وحرصه على تعزيز التعاون مع الأكاديمية في المجالات التعليمية، تؤكد أن العلم والتعليم هما سلاح الأمة ومستقبلها، ويجب على كل المنظمات العربية العمل على بناء العنصر البشري وتنمية مهارات الشباب كونهم عماد الأمة ومستقبلها، وخط الدفاع الأول أمام أي تهديدات تواجه أمتنا العربية. كما أعرب د. إسماعيل عبد الغفار، عن سعادته بالتعاون القائم مع البرلمان العربي، مثمنا النشاط الملحوظ الذي يقوم به البرلمان العربي ودوره المهم على الساحة العربية والدولية.