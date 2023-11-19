علي إبراهيميتجه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نحو تحسين وإعادة تطوير نظام إدارة القروض والمنح.وفي هذا الصدد، سيطرح الصندوق اليوم (الأحد) ممارسة متخصصة في شأن تحسين وإعادة تطوير نظام إدارة القروض والمنح، وذلك على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عن 2023/2024 المتخصصة في هذا المجال، وحدد الصندوق آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاثنين 4 ديسمبر المقبل، على أن تبقى العطاءات قائمة لا يمكن سحبها لمدة 90 يوما من تاريخ فتح المظاريف.تجدر الإشارة إلى أن عمليات الصندوق الكويتي للتنمية تتركز على المساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي.