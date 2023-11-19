

علاء مجيد



بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في أكتوبر الماضي نحو 1.962 مليار دينار بارتفاع قدره 3 ملايين دينار وبنسبة 0.15% عن شهر سبتمبر الماضي البالغ 1.959 مليار دينار، مقسمة إلى 1.930 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاء مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.459 مليون دينار. فقد حافظت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر أكتوبر على مستويات شهر سبتمبر عند مستوى 1.117 مليار دينار.



في حين ارتفعت قيمة فئة 10 دنانير، حيث وصلت في نهاية أكتوبر الى 627.91 مليون دينار مقارنة بـ622.3 مليون دينار في سبتمبر الماضي. وتقلصت فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية أكتوبر الماضي 109.58 ملايين دينار مقارنة بـ 110.47 ملايين دينار في سبتمبر الماضي.



وانخفضت فئة الواحد دينار، حيث بلغت بنهاية أكتوبر الماضي 49.36 مليون دينار مقارنة بـ 51.23 مليون دينار في سبتمبر الماضي. كما تراجعت فئة نصف الدينار فقد بلغت 14.23 مليون دينار بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ 14.61 مليون دينار في سبتمبر الماضي.



وأخيرا نزلت فئة ربع الدينار، حيث بلغت بنهاية أكتوبر الماضي 11.96 مليون دينار مقارنة بـ 12.29 مليون دينار في سبتمبر الماضي.



أما على مستوى المسكوكات فقد ارتفعت خلال أكتوبر لتصل إلى مستوى 31.45 مليون دينار مقارنة بمستوى شهر سبتمبر الماضي والبالغة 31.38 مليون دينار.



ارتفعت فئة الـ 100 فلس خلال الشهر الماضي لتصل الى 14.20 مليون دينار مقارنة بـ 14.17 مليون دينار خلال شهر سبتمبر الماضي.