في إطار استراتيجية هيئة أسواق المال لإدارة المخاطر والتخفيف من آثار الكوارث والحوادث والأزمات والطوارئ وقياس فاعلية الإجراءات الوقائية، قامت الهيئة يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري بإجراء إخلاء تدريبي على كل قطاعاتها، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا، أي قبل نهاية ساعات العمل الرسمية بمدة ساعتين ونصف الساعة.



وتهدف عملية الإخلاء الى التأكد من تنفيذ الإجراءات المحددة في دليل سياسات وإجراءات برنامج إدارة استمرارية الأعمال وبيان مدى تأثير المخاطر الناتجة عن حالات الطوارئ وغيرها على عمليات الهيئة التشغيلية وكفاءة الأنظمة الآلية وفاعلية إجراءات العمل عن بعد المعتمدة في الهيئة.



وشمل الإخلاء جميع موظفي الهيئة من جميع إداراتها، مثل إدارة الإفصاح وإدارة متابعة عمليات الأسواق وإدارة التراخيص والتسجيل وإدارة الرقابة المكتبية والسجل العام والذين بلغ عددهم 358 موظفا، بالإضافة إلى 70 عاملا وفنيا ليصبح إجمالي من تم إخلاؤهم من مقر الهيئة 428 شخصا، وقد استغرقت فترة إخلاء مكاتب موظفي الهيئة مدة 6 دقائق من بداية إخطار الموظفين، علما أن الهيئة تشغل 6 أدوار في برج الحمراء العقارية تبعد عن مستوى الأرض نحو 150 مترا.



وقد قام المسؤولون عن برنامج إدارة استمرارية الأعمال في الساعة 12 ظهرا بتفعيل جرس الإنذار في جميع أدوار الهيئة وإصدار تعميم عاجل بإخلاء المقر بسبب تسريب غاز، ووجه ضباط الاتصال الموظفين باستخدام الكمامات بهدف تطبيق تدريب عملي تستطيع الهيئة من خلالها قياس المؤشرات المرجعية.