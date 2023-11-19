في إطار حرصه على مكافأة عملائه الشباب، أعلن بنك الخليج عن تقديم هدايا ترحيبية حصرية للعملاء الجدد في حساب Red وRed Plus، عند تحويل الإعانة الطلابية إلى حساباتهم، وذلك بالتعاون مع نادي Fitness Flare.



وتشمل قائمة العروض الترحيبية للشباب التي تتواصل لغاية 31 ديسمبر المقبل ما يلي: اشتراك مجاني لمدة شهر في نادي Flare الرياضي، و25% خصما لمدة شهر على وجبات ماكرو دايت، و50% خصما على الـ ter it مصممة خصيصا لعملاء red.



وتعد بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع «red plus»، أول بطاقة مسبقة الدفع تقدم ميزة الاسترداد النقدي لفئة الشباب في الشرق الأوسط، كما أنها توفر أعلى برنامج استرداد نقدي في الكويت، وتعد أول بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع مصممة بشكل عمودي.



ويتمتع حاملو بطاقة «red plus» بالعديد من المميزات، بما فيها خصومات في المطاعم المفضلة لديهم، ضمن برنامج عروض المطاعم من بنك الخليج، كما يمكنهم الحصول على خصومات فورية تصل إلى 25% في أكثر من 550 من المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء الكويت.



إضافة إلى الاستمتاع بمزايا برنامج الخليج للعروض الترويجية والحصول على خصومات فورية تصل إلى 30% في أكثر من 300 محل تجاري، والاستمتاع بالعروض على مجموعة متنوعة من الأقسام، بما في ذلك السفر والترفيه والصحة والجمال وغيرها كجزء من برنامج عروض الخليج.