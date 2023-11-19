يخطط وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت لإنفاق 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.1 مليارات دولار) إضافية على دعم التوظيف للأشخاص الذين يعانون من المرض والبطالة على المدى الطويل، كجزء من حملة أوسع لخفض فاتورة الرعاية الاجتماعية وتعزيز القوى العاملة. وقالت وزارة الخزانة إن بيان الخريف الذي سيتم الإعلان عنه يوم الأربعاء المقبل سيتضمن خطة «العودة إلى العمل» التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية عقلية وجسدية في البحث عن وظائف والاحتفاظ بها.



وقالت الوزارة إن «مزيجا من سياسة العصا والجزرة» من شأنه أن يساعد الشركات والأفراد مع تعزيز الاقتصاد، ووصفت التغييرات بأنها أكبر إصلاح لنظام الرعاية الاجتماعية منذ اعتماد نظام «يونيفرسال كريدت» في عام 2010، وهو نظام الإعانات الاجتماعية والمساعدات الحكومية الذي تعتمده بريطانيا لتقديم المساعدات لمستحقيها. وقال تقرير نشرته جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية، واطلعت عليه «العربية.نت» إن الوزير هانت جعل من أولوياته الحد من التكلفة المتصاعدة لإعانات العجز ومعالجة الزيادة في عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بعد وباء كورونا.