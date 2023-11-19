منصور السلطان



استمراراً للحملات الأمنية التي يقوم بها رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء بإشراف مدير عام امن الجهراء بالإنابة العميد صالح العازمي، وبقيادة مدير إدارة العمليات العميد محمد الابراهيم، ضد المطلوبين والمخالفين استطاعوا خلال عطلة «الويك اند» ضبط 8 أشخاص متعاطين وبحوزتهم مواد مخدرة وأدوات تعاط في عدة مناطق في محافظة الجهراء.



الضبطية الاولى، كانت من خلال إقامة نقطة تفتيش في منطقة النعيم، حيث صادف مرور سيارة بها شخصان تبين أنهما في حالة تعاط، وبالاستعلام عنهما اتضح أن احدهما من أرباب السوابق وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مواد مخدرة عبارة عن كيس شبو و3 أكياس كيميكال وسيجارة حشيش وأدوات تعاط. وعليه، تمت إحالتهما والمضبوطات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



الضبطية الثانية، كانت فصولها في منطقة سعد العبدالله من خلال نقطة تفتيش على مدخل ومخرج منطقة سعدالعبدالله، حيث تمت مشاهدة سيارة (دفع رباعي) يقودها شاب حاول الصعود على الرصيف وتجاوز نقطة التفتيش، وبعد إجباره على التوقف وضبطه، ظهرت عليه علامات الخوف والارتباك، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على سيجارة حشيش وأدوات تعاط، فتم اقتياده وإحالته إلى جهة الاختصاص.



الضبطية الثالثة، كانت من نصيب 3 أشخاص تمت إحالتهم الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهم يتجولون بسيارة رياضية في منطقة تيماء وهم بحالة تعاط وبحوزتهم حبوب مخدرة نوع «كبتاغون» وسجائر حشيش وأدوات تعاط.



الضبطية الرابعة، تمت من خلال مطاردة سيارة «دفع رباعي» في منطقة الواحة وإجبار قائدها على التوقف، حيث تبين أن القائد ومرافقه في حالة تعاط، وخلال إنزالهما من السيارة حاولا الهرب على الأقدام، فتم اللحاق بهما وضبطهما، وبتفتيشهما احترازيا عثر على أكياس بها مادة الشبو المخدرة وحبوب مخدرة وكذلك علبتان بهما مادة الحشيش المخدرة.