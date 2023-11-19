أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تلقيها 5773 بلاغا خلال الأسبوع المنقضي وتحديدا من السبت 11 الى الجمعة 17 الجاري. وفي التفاصيل، تم البلاغ عن 2698 حادث تصادم بسيط و321 حادثا جسيما، وبلغ إجمالي المخالفات خلال الأسبوع 22341 مخالفة، وتم حجز 212 مركبة و45 دراجة وحجز 53 شخصا في نظارة المرور. ورصدت الإدارة 109 مركبات مطلوبة و11 وافداً مخالفا لقانون الإقامة وتوقيف 13 لا يحملون إثباتا «هوية»، فيما بلغ عدد الأشخاص المطلوبين على ذمة مخالفات 18 والقي القبض على 14 وتسجيل بلاغي تغيب وبلاغين لمطلوبين جنائيين ورصد شخصين على ذمة اشتباه بحالة غير طبيعية.