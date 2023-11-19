منصور السلطان



تطبيقاً للخطة الأمنية للانتشار الأمني السريع في جميع المناطق وعلى مدار 24 ساعة، استطاع رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي ضبط 3 أشخاص في منطقة أم الهيمان بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات للتعاطي.



رجال دوريات مديرية أمن الأحمدي وخلال تجولهم مساء أول من امس في منطقة أم الهيمان، اشتبهوا بسيارة تقف في أحد المواقف، وبعد التوجه لها أدار قائدها محرك السيارة ولاذ بالفرار، وبعد مطاردته وإجباره على التوقف في الطريق العام تبين أن بداخل السيارة 3 أشخاص بحالة تعاط، وبالاستعلام عنهم اتضح أن أحدهم مطلوب على ذمة قضية جنائية، وبتفتيش السيارة احترازيا عثر على مواد مخدرة (حشيش وكيميكال وشبو وحبوب مخدرة) بالإضافة إلى أدوات وحقن تستخدم للتعاطي.



وعليه، تمت إحالة المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.