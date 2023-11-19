عبدالله قنيص



انتقل فريق من الأدلة الجنائية الى منطقة سلوى، وتحديدا الى احدى الساحات لرفع البصمات والآثار التي يمكن ان ترشد الى مجهول أو مجهولين في قضية سرقة محتويات 4 مركبات بعد كسر نوافذها.



وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» ان 4 مواطنين تقدموا الى مخفر سلوى وأبلغوا بأنهم فوجئوا صباح امس الاول بكسر زجاج سياراتهم وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية ومحتويات أخرى، وقالوا انهم تركوا سياراتهم في الساحة وخلدوا الى النوم وفوجئوا بتعرضها للسرقة، مشيرين الى ان المسروقات عبارة عن مبالغ مالية وهاتف نقال وبطاقات بنكية ومستندات رسمية، هذا، ولم يعرف ما اذا كانت الساحة مغطاة بكاميرات مراقبة قد تساعد على ضبط الجناة.