منصور السلطان



بتوجيهات الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب تطبيقا للخطة الأمنية الخاصة بالانتشار الأمني والاستمرار في شن الحملات الأمنية والمرورية ضد المخالفين والمطلوبين وحماية مرتادي الطرق من المستهترين، قاد مدير عام أمن الاحمدي العميد محمد مطلق المطيري، مساء أول من أمس حملة أمنية ومرورية ضد قائدي «البانشي» والدراجات النارية الذين يزعجون سكان المناطق السكنية ويتسببون في حوادث مرورية، وذلك في جميع مناطق الاحمدي، أسفرت عن ضبط 15 «بانشي» و4 دراجات نارية وحجزها في كراج حجز المرور، بالإضافة الى تحرير 50 مخالفة مرورية وضبط 21 وافدا مخالفا لقانون الإقامة والعمل وضبط 3 أشخاص مطلوبين في قضايا وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.