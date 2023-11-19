منصور السلطان



سيطر رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء فجر امس على شخصين متعاطيين حاولا المقاومة والهرب خلال ضبطهما في منطقة الصليبية وبحوزتهما مواد مخدرة.



ووفق ما قاله مصدر لـ«الأنباء» فإنه خلال تجول إحدى دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء فجر امس في منطقة الصليبية، تم رصد سيارة بها شخصان وفور مشاهدتهما لدورية الشرطة لاذا بالفرار وبعد اللحاق بهما وإجبار قائدها على التوقف تبين انهما بحالة تعاط وخلال صعودهما لدورية الشرطة حاولا المقاومة والهرب فتمت السيطرة عليهما، وبتفتيشهما عثر على مجموعة أكياس بها مواد مخدرة (شبو - حشيش - كيميكال - هيروين - حبوب مخدرة) وأدوات تعاط وأدوات حادة.