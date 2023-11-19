أفضت مأساة حصار واقتحام مستشفى الشفاء الطبي في غزة، إلى مشهد أكثر مأساوية، حيث أخلت قوات الاحتلال قسرا، المئات من الجرحى والنازحين والكوادر الطبية، فيما بقي العشرات من المصابين ذوي الحالات المستعصية والأطفال الخدج، وتزامن ذلك مع مجازر جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في عدة مناطق في اليوم الـ 43 من حربها الضارية على قطاع غزة.



وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس سقوط «مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين للاحتلال في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر». وقالت ان «ما لا يقل عن 50» شخصا قضوا في القصف الذي استهدف مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في مخيم جباليا. وأظهرت لقطات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي جثثا مضرجة بالدماء وأشلاء على الأرض في ممرات وصفوف المدرسة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية أن «عشرات الشهداء وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي، بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، وفي مدرسة تل الزعتر، اللتين تؤويان آلاف النازحين شمال قطاع غزة.



وقال المفـــوض العـــام لـ «أونروا» فيليب لازاريني: «تلقينا صورا ولقطات (مروعة) لعشرات القتلى والجرحى في مدرسة أخرى للوكالة بشمال غزة». وأضاف: «لا يمكن الانتظار أكثر من ذلك ويجب فرض هدنة إنسانية فورا».



وفي غارة منفصلة استهدفت منزلا، قتل 32 شخصا من عائلة أبوحبل في المخيم بينهم 19 طفلا، وفق الوزارة التي نشرت قائمة بأسماء هؤلاء الضحايا. كما سقط 15 قتيلا على الأقل بقصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مجزرة مدرسة الفاخورة تثبت أن حرب إسرائيل المعلنة على المدنيين تهدف إلى تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من كل وجود فلسطيني، توعدت حركة حماس في بيان بأنها ستحاسب إسرائيل على مجزرتها في الفاخورة وجرائمها المتواصلة بحق الأطفال والمدنيين، طال الزمن أو قصر، مؤكدة «أنهم لن يرحلوا عن أرضهم».



وبالعودة إلى مأساة مستشفى الشفاء، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن ما حدث في مجمع الشفاء الطبي من إخلاء قسري جريمة حرب.



وخرج من كانوا في المستشفى بأمر من الجيش الإسرائيلي وفق ما أفادت وكالة فرانس برس، فيما قالت وزارة الصحة التابعة لحماس إن «120 جريحا» والأطفال الخدج «بقوا فيه بانتظار إيجاد سبيل لإخراجهم نظرا لوضعهم الصحي الحرج».



وقالت الوزارة: «نحن على اتصال مع الصليب الأحمر بشأنهم» من دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وأكد مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية منير البرش للصحافيين، أن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مجمع الشفاء من الجرحى والمصابين، وتم بدء عملية المغادرة بشكل قسري.



وتابع البرش أنه تم الطلب من النازحين التوجه إلى شارع الوحدة وسط غزة، ومن ثم التوجه إلى ممر النزوح عبر طريق شارع صلاح الدين، فيما لم يتمكن الكثير من الأطفال والكبار من مواصلة السير.



ولفت إلى أن 5 أطباء بقوا في المجمع للإشراف على عملية تنسيق خروج الجرحى ذوي الحالات الخطيرة، إلى جانب بقاء الأطفال حديثي الولادة «الخدج» الذين يجري التنسيق بشأنهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأوضح البرش أن 120 جريحا بقوا داخل مجمع الشفاء من أصل 650، فيما توجهت جميع الأطقم الطبية والجرحى إلى منطقة جنوب وادي غزة. وشاهد صحافي متعاون مع وكالة فرانس برس أطفالا ونساء ورجالا بعضهم مصاب أو بأطراف مبتورة ينزحون جنوبا سيرا على الأقدام، باتجاه شارع صلاح الدين، مشيرا إلى عدم مشاركة أي سيارة إسعاف في عملية الإجلاء.



في الطريق نحو الجنوب، أكد الصحافي رصده ما لا يقل عن 15 جثة بعضها في مراحل متقدمة من التحلل في الطرق المدمرة، حيث السيارات مقلوبة أو مهشمة وكذلك المحال التجارية. وشوهدت دبابات وناقلات جند وغيرها من الآليات الإسرائيلية المدرعة في محيط المستشفى بينما حلقت فوق المنطقة طائرات مسيرة.



وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن الجيش لم يطلب إجلاء المرضى أو الطواقم الطبية من مستشفى الشفاء، مؤكدا أن الطواقم الطبية ستبقى داخل المستشفى لخدمة المرضى الذين لا ينوون أو لا يستطيعون الإجلاء منه. وقال في بيان على حسابه الرسمي في موقع «إكس» إن الجيش «استجاب لطلب مدير مستشفى الشفاء السماح لسكان غزة الذين نزحوا إلى المستشفى ويرغبون في الإجلاء منه نحو الممر الإنساني في قطاع غزة، وذلك من خلال طريق يتم تأمينه». لكـــن المديـــر العـــام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت نفى ذلك، وقال في اتصال هاتفي مع قناة «الجزيرة» إن «الاحتلال طرد المرضى والجرحى من مجمع الشفاء. وان 6 من مرضى غسيل الكلى و22 من العناية المركزة استشهدوا». وقالت مصادر طبية فلسطينية لوكالة أنباء (شينخوا) إن إدارة المستشفى قررت عدم المغادرة إلا مع جميع المرضى. وكان أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قال في بيان مصور: «أعددنا أنفسنا لدفاع طويل ومرن ومن كافة الاتجاهات وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره».



وفيما كانت حصيلة ضحايا الحرب على غزة تجاوزت 12 ألف قتيل، أعلن الجيش الإسرائيلي من جهته مقتل 6 ضباط وجنود واصابة آخرين في غزة أمس.يأتي ذلك بعدما أصدرت إسرائيل تحذيرا جديدا للمدنيين للفرار من عدة بلدات، في أحدث مؤشر على أنها تخطط لمهاجمة جنوب القطاع الذي طالبت المدنيين بالنزوح إليه، وذلك بعد السيطرة على الشمال.



وقد تجبر مثل هذه الخطوة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين توجهوا جنوبا هربا من الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة على الانتقال مرة أخرى، جنبا إلى جنب مع سكان مدينة خان يونس التي يقطنها أكثر من 400 ألف نسمة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة. وفي السياق نفسه، نعت «حماس» رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الذي قضى أمس الأول متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي.



وقالت الحركة في بيان إن بحر «استشهد بعدما رأى مشاهد العز والانتصار والإثخان في جيش العدو الصهيوني، والتي سطرها رجال كتائب القسام في معركة طوفان الأقصى».