انقسم زعماء منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) بشأن مواقف بلادهم من الحربين في أوكرانيا وغزة.



ونشر زعماء المنتدى في ختام اجتماعهم الذي عقد في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر الجاري تحت عنوان «خلق مستقبل مرن ومستدام للجميع»، بيانا منفصلا حول القضايا الجيوسياسية الراهنة، كما أصدرت «آبيك» أيضا «إعلان البوابة الذهبية» (غولدن غيت) الذي تم التوصل إليه بتوافق الآراء وركز على قضايا التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول الاعضاء.



وفيما يتعلق بالحرب في غزة، أشار البيان السياسي إلى أن الدول الأعضاء قد «تبادلت وجهات نظرها»، كما «تبادل بعض القادة الرسائل الموحدة الصادرة عن القمة العربية-الإسلامية المشتركة في الرياض في 11 نوفمبر 2023» والتي اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



وفيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، ذكر البيان أن «معظم الأعضاء يدينون بشدة العدوان على أوكرانيا ويشددون على ضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها السياسي».



وتابع «نلاحظ بقلق عميق التأثير السلبي للحرب في أوكرانيا ونشدد على أنها تسبب معاناة إنسانية هائلة وتفاقم الهشاشة القائمة في الاقتصاد العالمي». واعتمد الاجتماع الثلاثين لـ«آبيك» كذلك «إعلان البوابة الذهبية» الذي اكد انه «يجب على الدول الاعضاء في المنتدى تسخير التقدم التكنولوجي والاقتصادي لمواصلة إطلاق العنان للإمكانات الضخمة والديناميكية الهائلة في جميع أنحاء منطقتنا، وتحفيز النمو الاقتصادي، وكذلك معالجة جميع التحديات البيئية، وبينها تغير المناخ».



وركز الإعلان عموما على موضوعات الاستدامة والمناخ وتحول الطاقة والترابط البيني وبناء اقتصادات شاملة ومرنة.



وأكد الزعماء مجددا تصميمهم على توفير بيئة تجارية واستثمارية حرة ومنفتحة وعادلة وغير تمييزية وشفافة وشاملة ويمكن التنبؤ بها.



كما جددوا التأكيد على أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية، والذي يواصل تحفيز النمو الاستثنائي في منطقة الآبيك.



وشددوا على التزام اقتصادات «آبيك» بتعزيز جهودها فيما يتعلق ببناء القدرات والتعاون الفني لدعم استعدادها للمشاركة في مشاريع إقليمية شاملة وعالية الجودة.