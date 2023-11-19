اعتبرت شركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك تجربة إطلاق مركبتها العملاقة «ستارشيب» غير المأهولة، التي طورت لحمل رواد الفضاء إلى القمر وأبعد من ذلك، فشلا عقب تعطلها في الفضاء بعد دقائق من الإقلاع.



جاء ذلك في ثاني اختبار لهذه المركبة بعد أن انتهت أولى محاولات لإطلاقها إلى الفضاء بانفجارها في أبريل الماضي.



وانطلقت المركبـــــــة الصاروخية التي تتكون من مرحلتين من موقع إطلاق «ستار بيس» المملوك لـ«سبايس إكس» بالقرب من بوكا تشيكا في ولاية تكساس الأميركية.



وأظهر بث لـ«سبايس إكس» عبر الإنترنت أن «سوبر هيفي»، وهو المرحلة الأولى من الصاروخ، أجرى على ما يبدو مناورة مهمة للانفصال عن مرحلته الرئيسية، لكنه انفجر فوق خليج المكسيك بعد فترة وجيزة من انفصاله.



وبعد حوالي ثماني دقائق من بدء المهمة التجريبية، أظهرت كاميرا تتعقب حركة معزز السفينة «ستار شيب» ما يبدو أنه انفجار قد يشير إلى أن المركبة تعطلت في ذلك الوقت. وكان الصاروخ يحلق حينها على ارتفاع 148 كيلومترا.



وأكدت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، التي تشرف على مواقع الإطلاق التجارية، وقوع حادث «أدى إلى فقدان المركبة».