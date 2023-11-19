كشفت دراسة نشرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، عن أن 24% من الإناث فقط من القوى العاملة في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة بالمملكة المتحدة يستخدمن تقنية الذكاء الاصطناعي.



وبحسب الدراسة، فإن هناك عدة تفسيرات لعزوف النساء عن استخدام الذكاء الاصطناعي، منها أن النساء عادة ما يرغبن في الحصول على مستوى عال من الكفاءة في أي شيء قبل الخوض فيه، وذلك عكس الرجال الذين يكونون سعداء بالخوض في الأشياء دون الكثير من الكفاءة.



يضاف إلى ذلك خوف المرأة من نظرة الناس إليها بأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لأنها غير مؤهلة بالقدر الكافي ولديها نقص في قدراتها، لذلك لجأت لبرامج الذكاء الاصطناعي.



وفي الوقت الذي ارتفعت فيه شعبية تطبيق «تشات. جي. بي. تي» منذ إطلاقه حتى الآن، فإنه من الواضح تردد النساء في استخدامه مقارنة بالرجال، فبينما يستخدم 54% من الرجال الذكاء الاصطناعي إما في حياتهم المهنية أو الشخصية ينخفض هذا الرقم إلى 35% فقط بين النساء وفقا لاستطلاع أجري مؤخرا بهذا الخصوص.