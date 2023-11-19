يحمل سيباستيان شتويندتنر الرقم القياسي العالمي لركوب أعلى موجة على الإطلاق، لكن مع بدء موسم الأمواج العملاقة، لجأ الألماني إلى العلوم والتكنولوجيا من أجل تحقيق مستوى قياسي جديد.



ومن خلال تسخير البراعة التقنية لشركة بورشه لصناعة سيارات السباق وشيفلر المتخصصة في قطع غيار السيارات، يسعى شتويندتنر إلى تحطيم رقمه القياسي البالغ 26،21 مترا الذي سجله قبل ثلاث سنوات في مدينة نازاري البرتغالية. وقال شتويندتنر لوكالة فرانس برس عن جولته الأخيرة التي وصلت خلالها الموجة إلى ارتفاع ما يعادل ثمانية طوابق «مع ركوبي موجة قياسية عالمية، أدركت أنني وصلت إلى الحد الأقصى للسرعة التي يمكن أن يصل إليها لوحي».